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Трамп ограничит въезд в США беженцам с Ближнего Востока

Опубликовано 25.01.17 08:39 Трамп ограничит въезд в США беженцам с Ближнего Востока

Глава США подпишет соответствующие указы уже 25 января 2017.

Американский президент Дональд Трамп подпишет 25 января 2017 года указы, ограничивающие въезд в США граждан ряда стран Ближнего Востока и Африки. По данным СМИ, соответствующие законодательные акты затронут беженцев и ряд лиц, уже получивших визы США.

О грядущем подписании указов агентству сообщили неназванные источники в Конгрессе и осведомленные эксперты по иммиграции. По их сведениям, указы Дональда Трампа, скорее всего, предполагают ограничение на въезд в США беженцев и некоторых обладателей виз из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Такую ужшкммт информацию подтвердили и источники телекомпании CNN. Отмечается, что подписание указов в министерстве нацбезопасности - лишь начало "многодневной" кампании по пересмотру законодательства иммиграционной политики.

Однако источники АР сообщили, что первые указы будут касаться ужесточения охраны границ, а тогда как указы в отношении въезжающих из конкретных стран будут подписаны президентом США позднее.

Напомним, что Трамп в ходе своей избирательной кампании неоднократно делал жесткие заявления по поводу мусульман.
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