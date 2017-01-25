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В США подали иск против Сбербанка и Грефа о "рейдерском захвате"

Опубликовано 25.01.17 08:10 В США подали иск против Сбербанка и Грефа о "рейдерском захвате"

Истцы требуют возместить ущерб в размере 750 миллионов долларов по 7 пунктам заявления.

РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы сообщает о том, что в США выдвинут иск по делу о "рейдерском захвате" предприятия по добыче щебня "Павловскгранит". Среди ответчиков значится Сбербанк и его председатель правления Герман Греф.

Истцы выступили с требованием о возмещении ущерба в размере 750 миллионов долларов по 7 пунктам иска. Дело подала базирующаяся в Делавэре юридическая фирма PPF Management LLC от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, являвшимися держателями контрольного пакета ужшкммт акций компании ОАО "Павловскгранит" - одного из крупнейших производителей гранита в Европе.

Иск был подан в отношении 22 физических и юридических лиц, в том числе ОАО "Сбербанк", Промсвязьбанк, а также лично Грефа. Также фигурантами дела являются совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, "Сбербанк капитал" и его гендиректор Ашот Хачатурянц, "НЭО Центр" и его руководитель Олег Греф. В числе предполагаемых соучастников назван сын генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем.

По утверждению истцов, ответчики по делу хотели уничтожить компанию как конкурента на рынке и завладеть ее активами.

"Банк, которым пользовались акционеры, и крупнейший их конкурент вместе хотели воспользоваться спадом рынка и вмешаться в переговоры, которые Пойманов вел о рефинансировании кредита", — написано в исковом заявлении. Утверждается, что ответчики сознательно "загнали Пойманова в ловушку", чтобы компания оказалась в руках конкурента.

Утверждается, что ответчик Юрий Жуков "организовал сговор, осуществленный ответчиками и другими компаниями под его прямым и непрямым контролем".

"Ответчику Жукову требовалось участие и защита со стороны ответчика Германа Грефа, руководителя крупнейшего банка в России, ответчика "Сбербанк России", — говорится в иске. Утверждается также, что Греф использовал свою репутацию и влияние, чтобы "защитить действия ответчика от расследований и изучения со стороны Федеральной антимонопольной службы, региональных и федеральных правоохранительных органов".

В иске говорится, что подставные лица и компании использовались, чтобы скрыть подлинных участников сговора. В частности, утверждают авторы иска, ответчики скрывали положение дел от правительства и помощника президента России Андрея Белоусова, от которых пытались скрыть, что компания перешла в руки Жукова.

Пойманов взял кредит в Сбербанке в 2008 году на 5,1 миллиарда рублей на выкуп доли партнера. Когда в 2009 году компания не смогла обслуживать долг, Сбербанк сначала предложил сделку по рефинансированию, но с продажей контрольного пакета акций "Сбербанк капиталу". Когда совладелец "Павловскгранита" не согласился, Сбербанк потребовал вернуть 4,5 миллиарда рублей невыплаченного на тот момент долга. Параллельно с этим, как утверждают истцы, Жуков предлагал Пойманову объединить активы и тем самым избавиться от претензий кредитора, но получил отказ. В результате доли в "Павловскграните" были проданы в счет уплаты долга и оказались в руках Жукова, утверждается в иске.

Истцы детализировали обвинения против Германа Грефа. "Ответчик Греф встречался с Жуковым во время осуществления сговора и участвовал в заранее предопределенном процессе реструктуризации через ложные переговоры о реструктуризации, манипуляции с акциями "Павловскгранита", необоснованные уголовные расследования, а также защищал участие Жукова в этом деле", — говорится в исковом заявлении. Утверждается также, что Артем Чайка, сын генпрокурора РФ Юрия Чайки и владелец ООО "ПНК-Урал", "использовал семейные связи" в органах юстиции и судах, чтобы помочь ответчикам.

Комментариями истцов и ответчиков по делу РИА Новости пока не располагает.

Первоначальное судебное заседание по делу назначено на 20 апреля текущего года.
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