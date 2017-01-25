Утверждается, что прослушивание разговоров Сергея Кисляка с Майком Флинном не относилось к какому-либо конкретному расследованию.

Американский телеканал NBC News со ссылкой на анонимного чиновника спецслужб сообщил о том, что ФБР подслушивало телефонные разговоры между советником президента США по нацбезопасности Майком Флинном и российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Источник журналистов заявил, что процедура прослушивания разговоров Кисляка была рутинной процедурой, а не частью какого-либо формального расследования.

Беседа между послом РФ и советником Трампа состоялся в тот же день, когда уходящий президент Барак Обама ввел ужшкммт санкции против нашей страны за ее предполагаемое вмешательство в процесс президентских выборов.

Собеседник телеканала утверждает, что между Кисляком и Флинном состоялось несколько бесед. Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что они обсуждали авиакатастрофу в районе Сочи, а также проблемы в Сирии и возможность разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, пишет Lenta.ru.