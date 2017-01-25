 
TOP 10

1 СМИ: топ-менеджер "Лаборатории Касперского" арестован за госизмену

2 В США подали иск против Сбербанка и Грефа о "рейдерском захвате"

3 СМИ: ФБР прослушивало посла России в США

4 Эксперты назвали три причины, по которым следует беспокоиться за рубль

5 Трамп ограничит въезд в США беженцам с Ближнего Востока

6 Эротические ФОТО российских звезд возмутили администрацию отеля в Дубае

7 «Ла-Ла Ленд» сравнялся с «Титаником» по числу номинаций на «Оскар»

8 Грустная Мелания Трамп стала интернет-мемом

9 "Народ не любите?": Соловьев раскритиковал Чубайса в эфире после конфликта в соцсетях

10 Россиянин взял сразу два "Порно-Оскара" на премии AVN Awards

Новости наших партнеров

СМИ: ФБР прослушивало посла России в США

Опубликовано 25.01.17 07:40 СМИ: ФБР прослушивало посла России в США

Утверждается, что прослушивание разговоров Сергея Кисляка с Майком Флинном не относилось к какому-либо конкретному расследованию.

Американский телеканал NBC News со ссылкой на анонимного чиновника спецслужб сообщил о том, что ФБР подслушивало телефонные разговоры между советником президента США по нацбезопасности Майком Флинном и российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Источник журналистов заявил, что процедура прослушивания разговоров Кисляка была рутинной процедурой, а не частью какого-либо формального расследования.

Беседа между послом РФ и советником Трампа состоялся в тот же день, когда уходящий президент Барак Обама ввел ужшкммт санкции против нашей страны за ее предполагаемое вмешательство в процесс президентских выборов.

Собеседник телеканала утверждает,  что между Кисляком и Флинном состоялось несколько бесед. Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что они обсуждали авиакатастрофу в районе Сочи, а также проблемы в Сирии и возможность разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, пишет Lenta.ru.
Другие материалы по этой теме

В Москве ограблена квартира замминистра иностранных дел РФ

СМИ: ФСБ прослушивала генерала СК РФ с помощью самовара

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга