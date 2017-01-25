Курс доллара на сегодня, 25 января 2017: названы три причины, по которым следует беспокоиться за рубль

Курс валют на сегодня, 25 января 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 25 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 января 2017 составляет 59,21 руб., курс евро на сегодня равен 63,62 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 25 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 57,84 руб. при покупке и 60.96 руб. при продаже банком, курс евро на 25 января 2017 равен 62,11 руб. и 62,11 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Сергей Суверов считает, что курс рубля сегодня, 25 января 2017, может продолжить ужшкммт укрепление на фоне налогового периода и дорожающей нефти. Также на это есть внешние причины, в том числе вербальные заявления не только со стороны нового президента США Дональда Трампа, но и Минфина этой страны про сильный доллар как угрозу экономике Нового Света.

Однако эксперт выделяет три причины для беспокойства за рубль, и первой из них является угроза валютных интервенций, ведь, как известно, российское правительство не заинтересовано в чрезмерном укреплении национальной валюты, и в планах уже стоят валютные интервенции в размере дополнительных нефтяных доходов в бюджет.

"Второе - мы видим, что число буровых в США близко к многолетним максимумам. Это оказывает серьезное негативное давление на нефть", - цитирует специалиста "Российская Газета".

Третьей причиной Суверов считает тот факт, что новый американский лидер ранее говорил о том, что хочет отказаться от импорта нефти, а это может обрушить рынок.

"Маловероятно, что такое событие произойдет, конечно. Но рынок все равно будет проявлять беспокойство, что выразится в серьезной волатильности колебаний стоимости на черное золото", - сказал аналитик.