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10 ВИДЕО самого неудачного предложения руки и сердца стало хитом в Сети

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YouTube "рвет" ВИДЕО неудачного предложения руки и сердца на матче НБА

Опубликовано 25.01.17 01:02 YouTube "рвет" ВИДЕО неудачного предложения руки и сердца на матче НБА

Видео провального предложения руки и сердца во время баскетбольного матча развеселило Ютуб.

В Сети стремительно набирает популярность видео неудачного, но комичного предложения руки и сердца во время матча команды НБА Atlanta Hawks. 

Сначала видео было выложено на официальной страничке "ястребов" в соцсети, после чего комичный ролик покорил и популярный видеохостинг YouTube.

Видео сопровождает запись: "Прошлым вечером один из болельщиков хотел сделать предложение своей девушке, но потом случилось это".

Один ужшкммт из зрителей решил сделать предложение девушке во время так называемой "камеры поцелуев" (Kiss Cam), когда пришедшие на матч парочки целуются на глазах всего стадиона.

Когда влюбленные попали в объектив камеры, установленной в Philips Arena, молодой человек достал обручальное кольцо и уже был готов вручить его своей девушке, как вдруг сидящий рядом зритель слишком сильно хлопнул его по плечу, и кольцо полетело вниз.

Попытки незадачливого парня и его соседей отыскать обручальное кольцо ни к чему не привели.

Интернет-пользователи немедленно назвали ролик самым неудачным предложением руки и сердца – число просмотров в Сети этой записи с Kiss Cam менее чем за день перевалило за 400 тысяч.

Ютуб ВИДЕО публичного предложения руки и сердца обернулось диким конфузом
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