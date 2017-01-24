Семья актера Степанова, сломавшего позвоночник, просит о помощи

Медики диагностировали у звезды "Обитаемого острова" компрессионный перелом двух позвонков и трещину в тазобедренной кости.

Звезда фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров" Василий Степанов нуждается в деньгах на лечение, поэтому родные сломавшего позвоночник актера просят россиян о помощи.

Напомним, трагическая случайность произошла больше месяца назад, в середине декабря. Степанов вместе с друзьями возвращался домой из магазина. Около подъезда он поскользнулся, упал на спину прямо на ступеньки и встать уже не смог. Актер пролежал на ужшкммт обледенелом бетоне до тех пор, пока за ним не приехала скорая помощь.

Медики диагностировали у красавца компрессионный перелом двух позвонков и трещину в тазобедренной кости. Долгое время специалисты затруднялись сказать, сможет ли Степанов снова встать на ноги.

Позже от младшего брата актера стало известно, что Василий все-таки будет ходить.

"Мы сами не понимаем – как можно так упасть… Но врачи уже дали утешительный прогноз, брат будет ходить. А вот реабилитационный период, скорее всего, будет долгим, от трех до шести месяцев. И мы, конечно, будем благодарны любой финансовой поддержке", – сказал Максим.

Он также с горечью сообщил, что не знает, как скоро Степанов сможет вернуться к работе. "Сможет, если надо будет, сыграть роль калеки..." – сказал молодой человек, добавив, что в обозримом будущем Василий будет проходить реабилитацию, а потом ему еще долго придется носить корсет, пока спина окончательно не придет в порядок.

Теперь Степанову нужны деньги на лекарства и оплату услуг медсестры. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Родные регулярно навещают больного, но сами находятся в стесненных материальных обстоятельствах, потому что на них до сих пор висит долг за лечение актера от депрессии. Номер карты мамы Василия: 4276380067820568 Сбербанк Людмила Степанова.