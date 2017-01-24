При стрельбе на МКАД пострадала жена экс-партнера Чубайса

42-летняя женщина получила ранение в губу по касательной.

Пострадавшей от выстрела из травматического пистолета на МКАД стала жена бывшего партнера Чубайса и бизнесмена Михаила Лернера, передает ТАСС.

По словам источника агентства, 42-летняя женщина была доставлена в городскую клиническую больницу имени Иноземцева. «Светлана Лернер ранена в область лица из травматического пистолета. Женщина получила касательную рану губы и направлена в ГКБ №36», - сказал источник.

В настоящий момент полиция продолжает разыскивать неизвестного, который выстрелил в женщину. ему ужшкммт удалось скрыться с места происшествия.

Между тем Рен-ТВ публикует первые кадры с пострадавшей. Как отмечает телеканал, ей сделали срочную операцию и несмотря на это Светлана Лернер дала первые показания.

"Я не видела того, кто стрелял. Не знаю, в меня стреляли на ходу, когда я ехала за рулем", - говорит пострадавшая.



Ранее предполагалось, что случилось бытовое преступление - хулиганство, теперь же, возможно, речь идет о покушении на убийство. Как выяснилось, за потерпевшей тянется целый шлейф загадочных криминальных историй связанных, прежде всего, с супругом женщины - в прошлом известным бизнесменом Михаилом Лернером.

"Следователи отрабатывают круг лиц, возможно, причастных к совершению преступления. Назначены ряд судебных экспертиз", - заявила старший помощник руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.



Михаил Лернер – бывший бизнес-партнер нынешнего главы "Роснано" Анатолия Чубайса. В 2014 году он был осужден на 6 лет за особо крупное мошенничество.