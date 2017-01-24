Дочь Майкла Джексона рассказала свою версию гибели отца

Также 18-летняя Пэрис поведала об трудностях в жизни после гибели отца и об изнасиловании в 14 лет.

Дочь американского певца Майкла Джексона дала первое в своей жизни развернутое интервью изданию Rolling Stone, в котором рассказал о трудностях в жизни после гибели отца, а также заявила, что считает его смерть преднамеренным убийством, пишет "Лента.Ру". Кроме того девушка опровергла всеобщее мнение о том, что Майкл Джексон был педофилом.

«Отец часто намекал, что у него есть враги. Иногда это звучало как "однажды они ужшкммт все-таки убьют меня". Понимаю, что это кажется очередной конспирологической теорией, но все настоящие фанаты и все члены семьи знают, что это правда. Это была западня», — утверждает Пэрис.

Однако в ответ на вопрос журналиста о том, почему она не борется за справедливое расследование инцидента, Джексон сказал: «Это как шахматная партия. И я стараюсь играть правильно».

Девушка также подчеркнула, что ее отец не был педофилом.

«Представьте, как ваш отец плачет перед вами, говоря, что мир ненавидит его за поступки, которые он не совершал. Для меня именно это имеет значение», — заявила она.

Касаемо своей жизни после гибели отца Пэрис рассказала, что была изнасилована в подростковом возрасте и только сейчас нашла в себе силы рассказать о своем беспокойном процессе взросления и воспитания.

По ее словам, именно смерть Майкла Джексона заставила ее как можно больше ускорить процесс взросления. В результате она связалась с плохой компанией, а после согласилась ходить в частную школу, хотя раньше была на домашнем обучении.

Именно в это время Пэрис, тогда еще подросток 14 лет, была изнасилована «абсолютно незнакомым человеком».

«Я не хочу углубляться в детали. Но этот опыт, конечно же, не принес ничего хорошего. Мне было очень тяжело пережить это. Тогда я даже не смогла никому признаться в том, что произошло», - рассказала Пэрис Джексон.

Дочь Майкла Джексона также призналась, что с того времени в ней притупился страх смерти. Кроме того, она достаточно долго страдала от ужасных приступов депрессии, употребляла наркотики, что довело ее до попытки самоубийства в январе 2013 года, а затем совершала из еще несколько раз.

«Все дело было в ненависти к самой себе. Я слишком многого требовала от себя, была убеждена, что не смогу ничего сделать правильно. Я была уверенна, что не достойна этой жизни».

Напомним, музыкант умер в 2009 году, когда Пэрис было 11 лет. Джексону было 50 лет. Точная причина его смерти пока не установлена.