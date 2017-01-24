Грэма Филлипса выгнали из парламента Великобритании за вопрос о Донбассе

Соответствующую запись Филлипс опубликовал на своем канале на YouTube.

Британского журналиста и стрингера Грэма Филлипса вывели из британского парламента во время встречи, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Великобританией и Украиной. Соответствующую запись Филлипс опубликовал на своем канале на YouTube.

Как видно на запсиси он вошел в помещение и обратился к парламентарию Джеральду Ховарду, который в тот момент выступал, задав ему вопрос, намерен ли тот рассказать присутствующим об обстрелах украинскими ужшкммт военными Донбасса и гибели мирных граждан.

Филлипс также заявил, что у него есть доказательства массовых убийств мирных жителей бойцами ВСУ. Однако гости мероприятия обрушились с криками «Лжец» и «Вон» на журналиста, прервав его. Они потребовали вывести Филлипса со встречи, а подоспевший полицейский сопроводил репортера на улицу.

Напомним, журналист Грэм Филлипс некоторое время работал в Донбассе. В ноябре 2014 года Филлипс был ранен в спину в окрестностях населенного пункта Пески. В марте 2015 года англичанин покинул Донбасс и вернулся на родину, после чего был допрошен британскими властями о работе на востоке Украины.