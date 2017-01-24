Задержанному в США корреспонденту RT грозит 10 лет тюрьмы

Предварительное слушание по его делу пройдет 16 февраля.

Корреспонденту телеканала RT Александру Рубинштейну, задержанному в Вашингтоне в ходе освещения протестов в день инаугурации президента Дональда Трампа, грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 25 тысяч долларов, передают РИА Новости со ссылкой на сайт Верховного суда округа Колумбия.

Пресс-служба RT подтвердила подтвердила данную информацию.

«Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале. На данный момент юристы ужшкммт рекомендуют нам воздержаться от любых комментариев по этому поводу. Для нас сейчас главное — не навредить нашему коллеге», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Напомним, полиция Вашингтона задержала Рубинштейна, хотя он предъявил удостоверение журналиста. Как говорится в деле, опубликованном на сайте суда, корреспонденту предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления второй степени (участие в беспорядках). Предварительное слушание по его делу пройдет 16 февраля.