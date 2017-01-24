 
TOP 10

1 Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ - СМИ

2 Эротические ФОТО российских звезд возмутили администрацию отеля в Дубае

3 «Ла-Ла Ленд» сравнялся с «Титаником» по числу номинаций на «Оскар»

4 Грустная Мелания Трамп стала интернет-мемом (ФОТО, ВИДЕО)

5 НЛО вызвал мощное извержение вулкана Калима в Мексике (ВИДЕО)

6 "Народ не любите?": Соловьев раскритиковал Чубайса в эфире после конфликта в соцсетях (ВИДЕО)

7 Девочка из "Звонка" вылезла из телевизора, повергнув в ужас покупателей (ВИДЕО)

8 Bloomberg: из-за санкций в России появился новый миллиардер (ФОТО)

9 Актриса с русскими корнями завоевала "Порно-Оскар" (ФОТО)

10 В Бостоне во время обыска под матрасом нашли $20 млн наличных (ФОТО)

Новости наших партнеров

Задержанному в США корреспонденту RT грозит 10 лет тюрьмы

Опубликовано 24.01.17 19:32 Задержанному в США корреспонденту RT грозит 10 лет тюрьмы

Предварительное слушание по его делу пройдет 16 февраля.

Корреспонденту телеканала RT Александру Рубинштейну, задержанному в Вашингтоне в ходе освещения протестов в день инаугурации президента Дональда Трампа, грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 25 тысяч долларов, передают РИА Новости со ссылкой на сайт Верховного суда округа Колумбия.

Пресс-служба RT подтвердила подтвердила данную информацию.

«Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале. На данный момент юристы ужшкммт рекомендуют нам воздержаться от любых комментариев по этому поводу. Для нас сейчас главное — не навредить нашему коллеге», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Напомним, полиция Вашингтона задержала Рубинштейна, хотя он предъявил удостоверение журналиста. Как говорится в деле, опубликованном на сайте суда, корреспонденту предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления второй степени (участие в беспорядках). Предварительное слушание по его делу пройдет 16 февраля.
Другие материалы по этой теме

Журналист RT задержан во время инаугурации Трампа (ВИДЕО)

Эфир RT с песней «Трололо» Эдуарда Хиля прервал американское шоу (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга