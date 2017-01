Фото с грустной Меланией Трамп на инаугурации мужа стало поводом для шуток в соцсетях.

После инаугурации Дональда Трампа 20 января в "Твиттере" был запущен хештег #SadMelania, в переводе на русский — "грустная Меланья".

@hydroponicjuan Here's one. Feel bad for her. She did not sign up for this. pic.twitter.com/egpkkqeiE8 — JanetWaltersLevite (@JanetWLevite) 23 января 2017 г.

Причина в том, что во время инаугурации, которая прошла в пятницу, первая леди часто выглядела расстроенной. Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на это.

Многие пользователи сочувствуют Мелании. «Это заставляет меня грустить, я искренне сочувствую ей. Он совсем не ценит ее, и она не выглядит счастливой», написал один из ужшкммт пользователей, опубликовав фотографию первой леди.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR — sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 января 2017 г.

Некоторые фантазируют на тему того, что супруга президента США может нуждаться в помощи.

Everyone was wondering what was in the Tiffany box that Melania handed Michelle Obama... We were hoping it was this👇🏽👇🏽😂😂😂 pic.twitter.com/dcoG4Ub2US — RogelioGarcia Lawyer (@LawyerRogelio) 22 января 2017 г.

Другие иронизируют, что "Мелания Трамп также положительно настроена в связи со вступлением супруга в должность, как и 48,2 процента американцев, поддерживающих Хиллари Клинтон".