Стали известны номинанты на премию "Оскар"

Киноакадемия искусств США озвучила первых номинантов на самую престижную премию в кинематографе.

Представители Американской киноакадемии искусств объявили первых номинантов на самую престижную премию в области кинематографа - "Оскар". В список конкурсантов не попал фильм "Рай" российского режиссера Андрея Кончаловского. Вручение статуэток пройдет 26 февраля.

Лучший фильм:

"Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Скрытые фигуры", "Ла-Ла Ленд", "Манчестер у моря", "Лунный свет"

Лучшая актриса:

Изабель Юпер ("Она"), Рут Нега ("Лавинг"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Лэнд"), Натали Портман ("Джеки"), Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")

Лучший актер:

Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райн Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик"), Дензел Вашингтон ("Ограды")

Лучший режиссер:

Дени Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Барри Дженкинс ("Лунный свет")

Лучший актер второго плана:

Махершала Али ("Лунный свет"), Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Лукас Хеджес ("Манчестер ужшкммт у моря"), Дев Патель ("Лев"), Майкл Шеннон ("Под покровом ночи").

Лучший фильм на иностранном языке:

"Тони Эрдманн", режиссер Марен Аде (Германия), "Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади (Иран), "Вторая жизнь Уве", режиссер Ханнес Холм (Швеция), "Моя земля" (Дания), "Танна" (Австралия)

Лучший оригинальный сценарий:

Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Тэйлор Шеридан ("Любой ценой"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Майк Миллс ("Женщины 20 века"), Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу ("Лобстер")

Лучший адаптированный сценарий:

"Прибытие", "Ограды", "Скрытые фигуры", "Лев", "Лунный свет"

Лучшая операторская работа:

"Прибытие", "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Лунный свет", "Молчание"

Лучший анимационный фильм:

"Кубо. Легенда о самурае", "Моана", "Жизнь цуккини", "Зверополис", "Красная черепаха"

Лучшая актриса второго плана:

Виола Дэвис, Наоми Харрис, Николь Кидман, Октавия Спенсер, Мишель Уильямс

Лучший саундтрек:

"Джеки", "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Лунный свет", "Пассажиры"

Лучший грим и прически:

"Вторая жизнь Уве", "Стар Трек: Бесконечность", "Отряд самоубийц"

Отметим, что фильм «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла сравнялся с рекордом «Титаника» по числу номинаций на американскую кинопремию «Оскар» - он также, как и культовый фильм Джеймса Кэмерона претендует на 14 наград, среди которых «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

Исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг поборются за звание лучших актёров года.

"Ла-ла-ленд". ВИДЕО трейлер