Анимационная дилогия о приключениях Малыша и хулигана неопределенного возраста Карлсона может быть "перезапущена".

Крупнейшая советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» планирует снять продолжение мультика «Малыш и Карлсон». Ведутся переговоры с наследниками автора книги о Карлсоне Астрид Линдгрен, пишет ИА REGNUM.

Уточняется, что наследники Линдгрен высоко оценивают советский мультик о Карлсоне. По их мнению, история приключений Малыша может быть продолжена. Российская студия поддерживает идею продолжения мультипликационной картины.

Переговоры ведутся, в том числе и на тему юридических согласований. Студия "Союзмультфильм" и ужшкммт внук детской писательницы Астрид Линдгрен (1907-2002) Олаф Ньюман обсуждают возможность создания продолжения в форме мультсериала о "Малыше и Карлсоне". Об этом сообщил ТАСС сам Ньюман.

"Я знаю, что все крайне заинтересованы в создании продолжения мультика про Карлсона, поэтому мы кое-что задумали", - сказал Ньюман, генеральный директор компании "Салткракан", которая занимается популяризацией наследия Астрид Линдгрен во всем мире. Детали, по его словам, еще рано раскрывать.

Он сообщил, что у потомков писательницы "есть также планы снимать новые фильмы по ее сказкам". "Это действительно важно, чтобы вокруг ее произведений что-то происходило, это будет напоминать людям о ее книгах. Ведь ее книги - это действительно классика, она сейчас не менее актуальна, чем 50 лет назад", - считает внук писательницы.

В пресс-службе "Союзмультфильма" уточнили, что, помимо продолжения мультсериала "Малыш и Карлсон", студия планирует снять продолжение и другого знаменитого советского мультфильма "Трое из Простоквашино" по рассказам Эдуарда Успенского.