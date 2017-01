Сотрудники прокуратуры американского штата Массачусетс опубликовали фотографию обыска, проведенного в квартире в Бостоне. Там под матрасом стражи правопорядка нашли 20 миллионов долларов наличными.

По данным местных СМИ, проживающий в этой квартире выходец из Бразилии Клебер Рене Ризерио Роча уже арестован по подозрению в сокрытии денег компании TelexFree и попытке незаконно вывести их из Соединенных Штатов в Бразилию.

Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL