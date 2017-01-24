 
TOP 10

1 Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ - СМИ

2 Эротические ФОТО российских звезд возмутили администрацию отеля в Дубае

3 «Ла-Ла Ленд» сравнялся с «Титаником» по числу номинаций на «Оскар»

4 НЛО вызвал мощное извержение вулкана Калима в Мексике (ВИДЕО)

5 "Народ не любите?": Соловьев раскритиковал Чубайса в эфире после конфликта в соцсетях (ВИДЕО)

6 Депутат Толстой: против передачи Исаакия РПЦ выступают выходцы «из-за черты оседлости»

7 Девочка из "Звонка" вылезла из телевизора, повергнув в ужас покупателей (ВИДЕО)

8 Bloomberg: из-за санкций в России появился новый миллиардер (ФОТО)

9 Актриса с русскими корнями завоевала "Порно-Оскар" (ФОТО)

10 В Бостоне во время обыска под матрасом нашли $20 млн наличных (ФОТО)

Новости наших партнеров

Актриса с русскими корнями Андриана Чечик завоевала "Порно-Оскар" (ФОТО)

Опубликовано 24.01.17 16:14 Актриса с русскими корнями Андриана Чечик завоевала "Порно-Оскар" (ФОТО)

Андриана Чечик: порноактриса поделилась радостной новостью с подписчиками своего "Инстаграм".

Андриана Чечик: порноактриса с русскими корнями получила престижную премию

Звезда фильмов для взрослых с русскими корнями, играющая под псевдонимом Андриана Чечик, победила в одной из самых престижных номинаций AVN Awards, которую еще называют "Порно-Оскар" — "Лучшая исполнительница". Церемония награждения состоялась накануне в Лас-Вегасе, США.

Радостной новостью 25-летняя девушка поделилась с подписчиками в соцсетях, поблагодарив за поддержку своих поклонников и порнографическую студию. 

 

Андриана Чечик снилась уже в полусотне фильмов. Сейчас она проживает в американском штате Пенсильвания.

 

 

Как писал ранее TopNews, также обладателем "Порно-Оскара" стал 28-летний россиянин Алексей Гончаров, выступающий под псевдонимом Markus Dupree.
Другие материалы по этой теме

Россиянин взял сразу два "Порно-Оскара" на премии AVN Awards (ФОТО)

В Петербурге школьницы узнали в порноактрисе свою учительницу

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга