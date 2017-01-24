Актриса с русскими корнями Андриана Чечик завоевала "Порно-Оскар" (ФОТО)
Опубликовано 24.01.17 16:14
Андриана Чечик: порноактриса поделилась радостной новостью с подписчиками своего "Инстаграм".
Андриана Чечик: порноактриса с русскими корнями получила престижную премию
Звезда фильмов для взрослых с русскими корнями, играющая под псевдонимом Андриана Чечик, победила в одной из самых престижных номинаций AVN Awards, которую еще называют "Порно-Оскар" — "Лучшая исполнительница". Церемония награждения состоялась накануне в Лас-Вегасе, США.
Радостной новостью 25-летняя девушка поделилась с подписчиками в соцсетях, поблагодарив за поддержку своих поклонников и порнографическую студию.
Андриана Чечик снилась уже в полусотне фильмов. Сейчас она проживает в американском штате Пенсильвания.
Как писал ранее TopNews, также обладателем "Порно-Оскара" стал 28-летний россиянин Алексей Гончаров, выступающий под псевдонимом Markus Dupree.