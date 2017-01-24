Повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости, последние новости 24.01.2017: с 1 февраля пенсионерам повысят пенсии на 5,4%

Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: на сколько повысят пенсии в 2017 году уже известно.

Индексация пенсий в 2017 году, последние новости сегодня: стал известен размер повышения пенсии в России

По мнению финансовых экспертов, экономика нашей страны уже миновала пик кризиса, однако, несмотря на это, российские власти не спешат давать оптимистичные прогнозы.

Не так давно стало известно о том, что реальные заработки россиян не вырастут еще примерно в течение трех ужшкммт ближайших лет. К тому же доходы наших сограждан и вовсе могут немного снизиться. Особенно остро это ощутят наименее защищенные слои населения – пенсионеры. Тем не менее, индексация пенсий в России в 2017 году пройдет планово, к тому же большинство пенсионеров уже получили на руки разовые выплаты в размере пяти тысяч рублей.

Сама индексация пенсий в 2017 году в России пройдет в два этапа - в феврале и апреле. Так, уже в следующем месяце выплаты повысят сразу на 5,4%, а в апреле проведут индексацию еще на 0,4%. Таким образом, годовое повышение этих выплат в нашей стране составит 5,8% и полностью пройдет в первой половине года.

Таким образом, среднероссийский размер пенсии в 2017 году в России составит 13,62 тысячи рублей. При этом повышение пенсий и других социальных выплат в нашей стране проводится в соответствии с уровнем инфляции в стране, которая составила в прошлом году те самые 5,8%.

Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: правительство отменили индексацию пенсий

Как известно, в 2016 году было принято решение об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам, однако, несмотря на это, данной категории граждан все-таки повысили выплаты за счет отчислений работодателей и накопленных ИПК. Кроме того, эти граждане получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года, как и все остальные пенсионеры.

Работающие пенсионеры в 2017 году будут как и прежде получать свою пенсию, а также зарплату, а индексация пенсий для работающих пенсионеров была приостановлена решением правительства России как минимум до 2019 года.

Гражданин пенсионного возраста сможет получить право на индексацию пенсии только после того, как прекратит все трудовые отношения. Также его пособие будет пересчитано с учетом всех индексаций, произошедших за время его трудовой деятельности.