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Депутат Толстой: против передачи Исаакия РПЦ выступают выходцы «из-за черты оседлости»

Опубликовано 24.01.17 14:18 Депутат Толстой: против передачи Исаакия РПЦ выступают выходцы «из-за черты оседлости»

Известного телеведущего Петра Толстого обвинили в антисемитизме, в итоге в дело вмешался председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Бурная дискуссия развернулась вокруг слов вице-спикера Государственной Думы РФ и телеведущего Петра Толстого, во время обсуждения вопроса о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ обвинившего в противодействии этому евреев.

Петр Толстой обвинил выходцев из-за черты оседлости в нежелании отдать РПЦ Исаакиевский собор

В минувший понедельник Толстой в ТАССе заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году, сегодня, работая в разных других очень ужшкммт уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедов».

Напомним, что чертой оседлости в дореволюционной России называлась условная граница внутри страны, за пределами которой не могли селиться евреи: отменена она была лишь после февральской революции 1917 года.

Первоначально на слова Толстого не было обращено внимания, обсуждалось другое его высказывание — о том, что всех, подписывающих петицию против передачи собора, можно назвать «артелью «Напрасный труд», а Исаакий не достанется «интеллигенции», которую депутат обвинил в том, что она водит на «балкон» экскурсии с шампанским.

Когда же в прессе появилась и вторая цитата, против нее высказались как представители еврейской общины России, так и оппозиционные депутаты петербургского парламента — Максим Резник и Борис Вишневский. Если первый назвал фразу Толстого «пещерным уровнем», то второй пообещал пожаловаться правоохранителям в связи с возбуждением Толстым межнациональной розни.

Представитель Федерации еврейских общин России Борух Горин посчитал слова Толстого юдофобскими и счел их «открытым антисемитизмом».

"Сто лет назад в верхушке Российской империи тоже были те, кто стремился найти "внутренних врагов", выбирая их по национальному признаку", - напомнил он и потребовал реакции от руководства Госдумы и "Единой России".

Толстой же, комментируя обвинения со стороны Горина, заявил, что не является антисемитом, а пытался предостеречь от повторения событий столетней давности.

"Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь — по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи", - заключил вице-спикер.

Между тем, скандал вышел едва ли не на государственный уровень. В частности председатель Госдумы Вячеслав Володин уже высказал готовность обсудить с главой Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александром Бородой высказывания Петра Толстого, сообщает ТАСС.

«Если есть необходимость проведения встреч по этому вопросу, тем более у нас постоянный контакт с Федерацией еврейских общин, дружеские отношения с руководством, с теми, кто представляет эти общины, в этом проблемы как раз не будет», - цитирует агентство политика.

Он заявил, что выпады в сторону любой отдельно взятой национальности или народности недопустимы и нельзя «проходить мимо» этого и не пресекать.

«Нужно взять и прочитать в прямом изложении, что же говорил наш коллега. Что касается позиции тех, кто увидел в этом оскорбление в свой адрес, тогда надо просто понять, какие квалифицирующие признаки они увидели в этом заявлении», — резюмировал спикер.
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