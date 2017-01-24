Мел Гибсон в 9-й раз стал отцом

У 61-летнего голливудского актера Мела Гибсона родился девятый ребёнок.

Розалинд Росс, 26-летняя возлюбленная 61-летнего американского актёра и режиссёра Мела Гибсона, родила мальчика, пишет Лайф со ссылкой на журнал People. Это уже девятый ребёнок Гибсона и первенец Розалинды.

По информации издания, мальчик родился 20 января в Лос-Анджелесе. Ему дали имя Ларс Джерард Гибсон.

У Мела Гибсона семеро детей от бывшей жены Робин.

Также у Гибсона также есть дочка от русской пианистки Оксаны Григорьевой, с которой он расстался в 2010 году, и семеро детей (шесть мальчиков и одна девочка), родившихся в браке с его ужшкммт первой женой - Робин Мур, отмечает ТАСС.

Мел Гибсон снялся в более чем полусотне картин. Мировую славу ему принесли роли в фильмах "Безумный Макс" (1979) и "Смертельное оружие" (1987). Кроме того, Гибсон снял семь лент в качестве режиссера, наибольшую известность из которых получили "Храброе сердце" (1995), "Страсти Христовы" (2004) и "Апокалипсис" (2006).

В конце 2016 года в прокат вышла первая за последние десять лет режиссерская работа Гибсона - военная драма "По соображениям совести". Картина была хорошо принята критиками и собрала в мировом прокате $157 млн при бюджете $40 млн.

Гибсон завоевал более 20 престижных наград на различных киносмотрах, в том числе два "Оскара" за картину "Храброе сердце" в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".