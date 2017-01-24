В Киеве автомобилисты заблокировали три трассы и жгут покрышки (ФОТО)

На Украине автомобилисты приступили к частичному блокированию въездов в Киев.

На Украине активисты, требующие смягчения условий пребывания автомобилей с иностранными номерами на территории страны, частично перекрыли Одесскую, Бориспольскую и Житомирскую трассы в Киеве, сообщает телеканал «112 Украина».

Протестующие автомобилисты частично перекрыли въезды в столицу со стороны Житомира и Борисполя. pic.twitter.com/LzCvmPZsgh — Наш Киев (@nashkiev) 24 января 2017 г.

По данным телеканала, в акции протеста у Бориспольского КПП участвуют более 35 человек. Они заблокировали две полосы движения и подожгли шины. По данным телеканала, они приехали на автомобилях с иностранными ужшкммт регистрациями с литовскими, польскими и словацкими номерами.

Как отмечают СМИ, обстановка «спокойная». За порядком следят «несколько» патрулей полиции, которые не препятствуют проведению акции. Движение на Бориспольской трассе из-за протеста не перекрыто, но затруднено. По направлению к Киеву образовалась пробка.

Корреспондент, который находится на Одесской трассе в Киеве, сообщает, что там акция протеста началась в 07:00. Пока все проходит спокойно, правоохранители не зарегистрировали пока никаких правонарушений.

Еще один корреспондент на Житомирской трассе сообщает, что там перекрыта только одна полоса движения, проезду автомобилей это не мешает.

Организатором акции выступает общественное объединение «Авто Евро Сила», которое позиционирует себя как защитника прав и интересов владельцев автомобилей на европейской регистрации, уточняет RT.

По данным его руководителей, поддержать митинг собирается и депутат Верховной рады Владимир Парасюк. Активисты требуют, чтобы для легковых и грузовых (массой до 3,5 тонн) автомобилей с иностранной регистрацией был разрешён въезд на Украину на один год с условием частичной уплаты таможенных платежей.

Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение в Раду ещё в декабре 2016 года. Предполагалось, что он вступит в силу уже 1 января 2017 года, однако, как отмечают протестующие, правительство затягивает принятие документа.