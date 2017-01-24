Ученые: половина мужчин на Земле несет в себе опасный вирус

Ученые считают, что мужчины-носители могут заразить женщин этим вирусом половым путем.

45% мужчин в США заражены одним из типов вируса папилломы человека, выяснили онкологи. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Oncology. Выдержки из него приводит "Газета.ру".

У мужчин ВПЧ редко вызывает какие-то симптомы и может проходить сам по себе. Однако исследование показало, что 25% мужчин могут быть носителями типов ВПЧ, вызывающих рак. При этом вакцинированы от вируса лишь 10,7% мужчин. Данные основаны на обследовании репрезентативной выборки 1868 мужчин.

Учитывая, что ВПЧ передается ужшкммт половым путем, мужчины-носители могут заразить своих партнерш, тем самым повысив риск развития рака и у них – рак шейки матки в 91% случаев вызван ВПЧ. У мужчин же ВПЧ ответственен за рак полового члена в 63% случаев, рак заднего прохода – в 91% и рак горла в 72% случаев. Наиболее низкие показатели заражения у мужчин 18–22 лет, которые были вакцинированы от ВПЧ в возрасте 11–12 лет.