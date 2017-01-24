 
TOP 10

1 Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ - СМИ

2 Эротические ФОТО российских звезд возмутили администрацию отеля в Дубае

3 НЛО вызвал мощное извержение вулкана Калима в Мексике (ВИДЕО)

4 "Народ не любите?": Соловьев раскритиковал Чубайса в эфире после конфликта в соцсетях (ВИДЕО)

5 В Екатеринбурге экс-полицейский убивал бомжей на кладбище, чтобы собрать армию зомби

6 В Кувейте телеведущий поджег гостя в прямом эфире (ВИДЕО)

7 СМИ: США для "сдерживания российской угрозы"предоставили Польше сломанные танки

8 Депутат Толстой: против передачи Исаакия РПЦ выступают выходцы «из-за черты оседлости»

9 Ученые назвали самую опасную для психики человека диету

10 Девочка из "Звонка" вылезла из телевизора, повергнув в ужас покупателей (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Ученые: половина мужчин на Земле несет в себе опасный вирус

Опубликовано 24.01.17 13:26 Ученые: половина мужчин на Земле несет в себе опасный вирус

Ученые считают, что мужчины-носители могут заразить женщин этим вирусом половым путем.

45% мужчин в США заражены одним из типов вируса папилломы человека, выяснили онкологи. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Oncology. Выдержки из него приводит "Газета.ру".

У мужчин ВПЧ редко вызывает какие-то симптомы и может проходить сам по себе. Однако исследование показало, что 25% мужчин могут быть носителями типов ВПЧ, вызывающих рак. При этом вакцинированы от вируса лишь 10,7% мужчин. Данные основаны на обследовании репрезентативной выборки 1868 мужчин.

Учитывая, что ВПЧ передается ужшкммт половым путем, мужчины-носители могут заразить своих партнерш, тем самым повысив риск развития рака и у них – рак шейки матки в 91% случаев вызван ВПЧ. У мужчин же ВПЧ ответственен за рак полового члена в 63% случаев, рак заднего прохода – в 91% и рак горла в 72% случаев. Наиболее низкие показатели заражения у мужчин 18–22 лет, которые были вакцинированы от ВПЧ в возрасте 11–12 лет.
Другие материалы по этой теме

Ученые вычислили, как и когда на Земле появился ВИЧ

ВОЗ: 14 миллионов людей в мире больны ВИЧ и не знают об этом

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга