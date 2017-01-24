Ученые назвали самую опасную для психики человека диету

Израильские ученые, которые занимались изучением влияния диет на психику человека пришли к выводам наиболее опасных для психики диет.

Многие люди, выбирающие себе диету без консультации со специалистом, тем самым в большей степени вредят организму, чем приносят ему пользу, даже если ограничения в пище выглядят довольно безобидными. К такому выводу пришли израильские ученые из Университета Хайфы, пишет "МК".

Продолжительные монодиеты, подразумевающие отказ от всех продуктов, кроме одного — к примеру, гречки — могут привести к авитаминозу и снижению иммунитета, а в некоторых случаях к тому, что ужшкммт от недостатка полезных веществ страдают мозг и сердечная мышца. Специалисты напоминают, что ни один продукт питания не способен «единолично» обеспечить все потребности организма, особенно в долгосрочной перспективе.

Голодание, особенно подразумевающее отказ и от питья, уже за сутки может стать причиной обезвоживания организма, истощения белого вещества мозга и ряда других опасных последствий.

Опасным для здоровой работы желудочно-кишечного тракта и исправного обмена веществ может стать сыроедение (отказ от любой пищи, прошедшей термическую обработку), а также исключение из рациона всех продуктов с каким-либо из трёх необходимых человеку компонентов — белками, жирами или углеводами. Также негативными последствиями чревато решения никогда не употреблять в пищу соль и сахар (пусть в чрезмерных количествах и то, и другое также не слишком полезно).

Наконец, исследователи призывают избегать так называемых «цветовых диет», при которых человек сознательно употребляет в пищу продукты лишь одного цвета — к примеру, красного.

По словам профессора психиатрии Михаила Виноградова, любая невкусная и однообразная пища снижает эмоциональный фон, делает нас вялыми, провоцирует хроническую усталость. Часто, подсев на жесткую диету, состоящую из нелюбимых продуктов, люди наносят себе психологическую травму, которая может вылиться в настоящее нервное расстройство. Об этом он сказал в интервью "КП".

Когда человек находится в затяжной депрессии, у него меняется вкусовое восприятие – пища кажется безвкусной, ватной, самые любимые лакомства не радуют. Зато чисто механически больной начинает есть больше. 30% людей в состоянии депрессии полнеют.

По словам эксперта, в психиатрии есть понятие – диетическая депрессия. Жертвами ее чаще становятся женщины, изнуряющие себя жесткими диетами. Мозг недополучает полезных веществ и шлет сигналы тревоги, напряженности. Человек начинает чувствовать себя несчастным, неудовлетворенным, начинает придираться к близким.

Монодиеты тоже не приветствуются нашей психикой. Если долго сидеть, скажем, на одном кефире, из-за нарушения метаболизма в организме накапливаются кетоновые тела, которые истощают мозг и бьют по сердцу. Плохо влияет на психику тяжелая пища, замедляющая эндокринные процессы. То есть жирное мясо, колбасы, крепкие бульоны, словом, все то, что камнем ложится на желудок.