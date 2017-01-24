В Хабаровске задержали убийцу 4 человек из сгоревшего дома

Полиция задержала главного подозреваемого по делу об убийстве четырех человек, в том числе двоих малолетних детей, в Хабаровске.

Сегодня ночью в частном доме в Индустриальном районе Хабаровска произошел пожар. Прибывшие пожарные потушили возгорание. В ходе осмотра дома обнаружены тела трех человек: 34-летней женщины и двух ее дочерей двух и трех лет. В пристройке на участке обнаружено еще одно тело - 83-летней женщины.

При осмотре тел у двоих потерпевших уже выявлены следы насильственной смерти. Следственными органами Хабаровского ужшкммт края возбуждено уголовное дело п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает региональный СКР.

На место происшествия незамедлительно прибыла усиленная следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя краевого следственного управления генерал-майора юстиции А.В.Бачурина. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

Как сообщил журналистам глава УМВД Михаил Черников, подозреваемый установлен, в ближайшие часы будет установлена его личность, передает «Интерфакс».

«Он состоял в близких отношениях с семьей, родственник. Он будет задержан, сейчас занимаемся его поисками, Мы уже напали на след», — сказал М.Черников.

ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах уточняет, что погибшие - члены одной семьи.

По словам источника, есть версия о том, что преступление мог совершить близкий семье мужчина, который страдает психическим заболеванием.

Позже СКР сообщил, что благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый задержан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов. Мужчина находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахнет гарью.