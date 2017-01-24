ВСК России впервые получили от США координаты ИГИЛ в Сирии и нанесли удар

Самолеты России и международной коалиции нанесли совместный удар по боевикам ИГ - уничтожено 36 целей. США заявили о готовности выступить единым фронтом.

ВКС РФ впервые получили 22 января от США координаты целей запрещенной в РФ группировки ИГ в районе населенного пункта Эль-Баб сирийской провинции Алеппо, после доразведки были нанесены авиационные удары, сообщает РИА Новости.

После проведения доразведки… двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары. Уничтожено несколько складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также район скопления боевиков с техникой.

После ужшкммт их доразведки с помощью беспилотников и средств космической разведки два самолета ВКС России и пара самолетов международной коалиции нанесли по этим объектам авиаудары. Сообщается, что в результате совместной операции уничтожены несколько складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также район скопления боевиков с техникой.

Всего же Россия и Турция уничтожили 36 целей боевиков в Сирии, пишет "РГ". К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекались три ударных самолета ВКС России, в том числе два Су-24М и один бомбардировщик Су-34, а также четыре самолета ВВС Турции: два F-16 и два F-4.

Позже официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на первом регулярном брифинге для журналистов не исключил возможность сотрудничества РФ и США в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Отвечая на соответствующий вопрос из зала, Спайсер подчеркнул: "Как ясно дал понять наш президент Дональд Трамп, мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это соответствует нашим национальным интересам".