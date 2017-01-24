День студента 2017: куда сходить в Москве?

25 января 2017 - Татьянин день и День студента. Читайте в обзоре TopNews подробности этого праздника.

День студента и Татьянин день 25 января 2017

25 января 2017 года все "студенчество" нашей страны отметит свой, можно сказать, профессиональный праздник. Кто-то называет его Днем студента, а кто-то - Днем Татьяны.

История празднования Дня студента уходит своими корнями в третий век, когда была жестоко казнена Татиана Римская, отказавшаяся от язычества. После этого христиане возвели ее в ранг святых мучеников, причем эту святую почитают и приверженцы православной ветви христианства, и католической.

Святая Татиана ужшкммт стала покровительницей студентов в конце 18-го века, а официально отмечают День Татьяны с 2005 года, когда был подписан указ "О Дне Российского студенчества".

День студента 2017: как отмечают День Татьяны

Многие вузы в День Татьяны 25 января проводят праздничные концерты и устраивают вечеринки. Также принято в этот день ходить в церковь и ставить свечку святой Татиане, а также просить ее помощи при сдаче сессии.

В этот день студенты приманивают "халяву". Для этого они встают ночью возле открытого окна с раскрытой зачёткой и громко зовут: "Халява, приди!".

По другому студенческому обычаю учащиеся вузов рисуют на обложке или последней странице зачетки домик с трубой, из которой идёт дым, а также с окошком и дверью. Сделать это надо одной сплошной линией, не отрывая карандаш от бумаги. Если все получается успешно, то считается, что сессия будет сдана вовремя и без каких-либо проблем.

25 января незамужние девушки молятся святой Татьяне, а всех тезок этой святой принято поздравлять с именинами.

День студента 2017 в Москве: куда сходить?

Столичные власти приготовили множество интересных мероприятий и развлечений на День студента 2017 в Москве. Так, в парке Горького состоится "Маленькая Пятница" под девизом "Зачет!". Студенты очной формы обучения смогут бесплатно пройти на праздник по студенческому билету. В рамках мероприятия ожидаются конкурсы с призами, а Татьянам будут делать макияж и прическу. Празднования будут проходить 25 и 28 января.

В День студента и День Татьяны 2017 в Москве можно с большими скидками посетить каток, театр или музей. Отмечается, что при покупке одного билета в Театре мюзикла, второй можно будет получить в подарок.

В Музее-заповеднике "Царицыно" можно будет бесплатно покататься на тюбинге всем студентам очной и заочной форм обучения, а также всем Татьянам и людям с фамилиями, которые производятся от слов Татьяна и студент.