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Шутка об убийстве Трампа возмутила пользователей Сети (ФОТО)

Опубликовано 24.01.17 10:27 Шутка об убийстве Трампа возмутила пользователей Сети (ФОТО)

Волну недовольства в свой адрес вызвал шотландский комик Брайан Лимми Лимонд.

В Шотландии местный комик по имени Брайан Лимми Лимонд спровоцировал волну негодования в свой адрес, опубликовав в Twitter шутку на тему инаугурации Дональда Трампа.

"С нетерпением жду убийст... Инаугурации Трампа", - написал он.

Многие читатели его микроблога оказались американцами. Они осудили Лимонда и даже попытались пожаловаться в ФБР.

"Чувак, ты, кажется, сошел с ума. Угрозы президенту США - это уголовное преступление", - написал один из подписчиков, упомянув в сообщении аккаунт @FBI.

Также в Сети появились требования запретить комику въезд ужшкммт в США.

"Вы выглядите так, будто приняли кучу наркотиков. Ваше будущее выглядит не очень хорошо", - написал один из юзеров.

В ответ сам комик грубо пригласил Трампа присоединиться к дискуссии, после чего пользователи предложили экстрадировать Лимонда в США и посадить его в тюрьму, но шотландец проигнорировал нападки и продолжил публиковать оскорбительные твиты. В частности на предложение посадить его за решетку, Лимонд опубликовал фотографию конвоируемого заключенного в оранжевой робе заключенного с вопросом: "Этот костюмчик меня не полнит?".
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