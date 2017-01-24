Знаменитый волейболист сборной Бразилии призвал лишить россиян "золота" Олимпиады-2012 (ФОТО)

Бывший волейболист сборной Бразилии Жиба, являющийся также представителем комиссии спортсменов FIVB, заявил, что собирается лично проверить доклад Ричарда Макларена на предмет нарушения антидопинговых правил спортсменами сборной России во время Олимпиады-2012. Для этого он отправится в штаб-квартиру Международной федерации волейбола в Швейцарии.
Спортсмен считает, что в документе должны упоминаться представители российской волейбольной сборной, завоевавшей золотые медали в Лондоне, после победы над Бразилией в финальном ужшкммт поединке. Также Жиба, участвовавший в том матче, призвал лишить россиян медалей и отдать победу его команде
"Я собираюсь посмотреть, как идет проверка доклада Макларена. По его заявлениям, 30 медалистов Олимпиады-2012 подозреваются в употреблении допинга. Конечно, некоторые из них представляют волейбол. Я не знаю сколько их: семь, десять или 20. Поэтому хочу лично в Швейцарии проверить, что делает федерация", - цитирует Жибу "Спорт-Экспресс".
В FIVB уже прокомментировали заявления Жибы. Представители организации сообщили, что у них нет сведений о россиянах, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил в Лондоне-2012. Также такой информации нет и в докладе самого Ричарда Макларена.