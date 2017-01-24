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Соловьев раскритиковал Чубайса в эфире "России 1" после конфликта в соцсетях (ВИДЕО)

Опубликовано 24.01.17 09:50 Соловьев раскритиковал Чубайса в эфире "России 1" после конфликта в соцсетях (ВИДЕО)

Телеведущий Владимир Соловьев заочно продолжил спор с главой Роснано Анатолием Чубайсом в эфире передачи "Воскресный вечер".

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев решил продолжить спор с главой Роснано Анатолием Чубайсом в прямом эфире телепередачи "Воскресный вечер".

В конце программы Соловьев попросил у гостей разрешения "монополизировать" внимание зрителей и напомнил о своей дискуссии с Чубайсом в соцсетях. Отвечая на комментарий своего оппонента о том, что он не очень умный, если решил пригласить Чубайса на свою телепередачу, ведущий разразился бурной тирадой, начав со слов: "По сравнению с вами ужшкммт мы все глупы".

Так, тележурналист напомнил главе Роснано об обещании дать две "Волги" за приватизационный ваучер, назвал его человеком, легко пережившим попытку переворота и не ответившим за "коробки из под ксерокса", напомнив о "сдаче" соратников во время "писательского дела". Также Соловьев приписал Чубайсу вину за ликвидацию правого проекта в России и обвинил его в развале энергетической отрасли нашей страны.

"Это только вы рассказывали, что главный результат деятельности Роснано (ну, по крайней мере, для ваших сотрудников) — это то, что у вас очень много денег. И это только вы находите равных себе по уму, к которым ходите на беседу. На "Дождь", к Ксении Собчак", — сказал телеведущий.

При этом Соловьев заявил, что вопрос увольнения главы госкорпорации зависит не от него, но сам журналист готов предоставить Чубайсу эфирное время для защиты своей позиции. В итоге телеведущий сделал вывод о том, что глава "Роснано" просто боится честного разговора перед зрителями.

"А что такое? Народ не любите? Боитесь народного мнения? Ах, ну конечно, вы же нас осчастливите и, спустя поколения, мы поймем", — добавил Соловьев.

Владимир Соловьев критикует Анатолия Чубайса. "Воскресный вечер". Последний выпуск 22.01.2017. ВИДЕО

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