Впервые в список картин-номинантов на «Золотую малину» включены и политические ленты.

Роберт Де Ниро, Джулия Робертс, Джони Депп, Джаред Лето и Бен Аффлек номинированы на антипремию «Золотая малина». Об этом сообщили организаторы премии. В связи с внушительным количеством «кино-мусора» в 2016 году число претендентов на награду в каждой номинации увеличилось до шести, передает RT.

По числу номинаций лидируют «Образцовый самец-2» и «Бэтмен против супермена: на заре справедливости» — они представлены в 9 и 8 категориях. Также на звание худшего фильма 2016 года также номинированы «Дедушка лёгкого поведения», «Боги Египта» и документальный фильм «Америка Хиллари: секретная ужшкммт история Демократической партии».

За титул худшего актёра прошлого года будут бороться Бен Аффлек, Генри Кавилл, Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Джерард Батлер, а также Динеш Д'Соуза.

В номинации худшая актриса представлены Меган Фокс, Джулия Робертс, Наоми Уоттс, Шейлин Вудли, Бекки Тёрнер и актёр Тайлер Перри, сыгравший женскую роль в фильме «Хэллоуин Мэдеи».

"Золотую малину" за дурную режиссуру могут получить Бен Стиллер, Динеш Д'Соуза, Роланд Эммерих, Тайлер Перри, Алекс Пройас и Зак Снайдер. Худшими признаны сценарии к картинам "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Дедушка легкого поведения", "Боги Египта", "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии", "День независимости: Возрождение" и "Отряд самоубийц" (Suicide Squad) Дэвида Эйра, пишет ТАСС.



Победителей объявят 25 февраля, за день до вручения премии «Оскар». В прошлом году в номинации «Худший фильм» победили сразу два фильма — «Пятьдесят оттенков серого» и «Фантастическая четверка», напоминает "Коммерсантъ".

Премию "Золотая малина" учредили в 1980 году. Номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из 46 американских штатов и 19 стран. На эту премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и сомнительные работы в кино. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета. Ее стоимость не превышает пяти долларов.