Администрация Обамы перед инаугурацией Трампа тайно перевела Палестине $221 млн

Администрация экс-президента США Барака Обамы в последние часы работы перевела $221 млн Палестинской автономии.

Администрация экс-президента США Барака Обамы в последние часы его работы в качестве главы государства перевела Палестине $221 млн, передает "Газета.ру" со ссылкой на Associated Press.

Из общей суммы в $221 млн $4 млн были предназначены для программ, связанных с изменением климата, и еще $1,25 млн — организациям под эгидой ООН.

Против подобного перевода денежных средств долгое время выступали члены Республиканской партии конгресса США, однако администрация официально уведомила о своем намерении сделать денежный ужшкммт перевод 20 января за несколько часов до вступления Дональда Трампа в должность президента США.

​Согласно уведомлению, отправленному в конгресс, финансовую помощь Палестине предоставляет Агентство по международному развитию США. Эта сумма предназначена для оказания гуманитарной помощи в регионе Западный берег реки Иордан и в секторе Газа. Помимо этого часть выделенных средств должна пойти на поддержку реформ — политических и в области безопасности, а также помочь подготовиться к осуществлению «достойного политического управления и верховенства права» в Палестине, уточняет РБК.



Климатическая программа ООН, на которую администрация Обамы выделила средства, поддерживает производство экологически чистой энергии и сокращение выбросов парниковых газов. Средства, выделенные ООН, будут использованы Фондом миростроительства организации, Межамериканской комиссией по правам человека и другими ведомствами.