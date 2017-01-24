 
TOP 10

1 Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ - СМИ

2 НЛО вызвал мощное извержение вулкана Калима в Мексике (ВИДЕО)

3 "Народ не любите?": Соловьев раскритиковал Чубайса в эфире после конфликта в соцсетях (ВИДЕО)

4 В Екатеринбурге экс-полицейский убивал бомжей на кладбище, чтобы собрать армию зомби

5 Соратник Трампа призвал арестовать Мадонну

6 Эксперты: курс рубля опустят ради пополнения резервов страны

7 В Кувейте телеведущий поджег гостя в прямом эфире (ВИДЕО)

8 Знаменитый волейболист сборной Бразилии призвал лишить россиян "золота" Олимпиады-2012 (ФОТО)

9 Обнародован список номинантов премии "Золотая малина" 2017 года

10 Минкультуры требует повысить сборы с голливудских фильмов в 1,5 тысячи раз

Новости наших партнеров

Youtube ВИДЕО: НЛО вызвал мощное извержение вулкана Калима в Мексике

Опубликовано 24.01.17 09:08 Youtube ВИДЕО: НЛО вызвал мощное извержение вулкана Калима в Мексике

На появившемся на Ютуб ВИДЕО запечатлен момент, как извержение вулкана в Мексике началось буквально через 20 секунд после появления над ним загадочного объекта.

23 января 2017 года в Мексике после того, как рядом с расположенным в центральной части страны вулканом Колима появились несколько НЛО, началось его извержение.

Установленные напротив вулкана камеры беспрерывного наблюдения зафиксировали два круглых белых НЛО, двигавшихся синхронно а затем и более крупный черный объект овальной формы.

Три НЛО двигались на большой скорости и в одном направлении, и буквально через 20 секунд после их ужшкммт появления  вулкан выбросил в воздух огромный столб дыма.

"Иногда, когда появляется большой НЛО, возникают сильные помехи, и экран становится белым. Вероятно, инопланетяне делают это специально, чтобы никто не смог увидеть, как они входят и выходят из кратера вулкана", - поделился своим мнением на этот счет уфолог Скотт К. Уоринг, уверенный, что в жерле вулкана находится база пришельцев.

Отметим, что вулкан Колима является одним из самых необычных мест на планете, рядом с которым были зафиксированы тысячи НЛО самых разных форм и размеров. Именно поэтому "охотники за инопланетянами", вооружившись современным оборудованием, организовали у его подножия круглосуточный мониторинг.

YouTube ВИДЕО зафиксировало появление НЛО возле вулкана Калима буквально за секунды до начала его извержения
Другие материалы по этой теме

Учёные: у человечества есть год на подготовку к мировой катастрофе

Ученые: Йеллоустоунский вулкан взорвется в ближайшие годы

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга