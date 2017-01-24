Youtube ВИДЕО: НЛО вызвал мощное извержение вулкана Калима в Мексике

На появившемся на Ютуб ВИДЕО запечатлен момент, как извержение вулкана в Мексике началось буквально через 20 секунд после появления над ним загадочного объекта.

23 января 2017 года в Мексике после того, как рядом с расположенным в центральной части страны вулканом Колима появились несколько НЛО, началось его извержение.

Установленные напротив вулкана камеры беспрерывного наблюдения зафиксировали два круглых белых НЛО, двигавшихся синхронно а затем и более крупный черный объект овальной формы.

Три НЛО двигались на большой скорости и в одном направлении, и буквально через 20 секунд после их ужшкммт появления вулкан выбросил в воздух огромный столб дыма.

"Иногда, когда появляется большой НЛО, возникают сильные помехи, и экран становится белым. Вероятно, инопланетяне делают это специально, чтобы никто не смог увидеть, как они входят и выходят из кратера вулкана", - поделился своим мнением на этот счет уфолог Скотт К. Уоринг, уверенный, что в жерле вулкана находится база пришельцев.

Отметим, что вулкан Колима является одним из самых необычных мест на планете, рядом с которым были зафиксированы тысячи НЛО самых разных форм и размеров. Именно поэтому "охотники за инопланетянами", вооружившись современным оборудованием, организовали у его подножия круглосуточный мониторинг.

YouTube ВИДЕО зафиксировало появление НЛО возле вулкана Калима буквально за секунды до начала его извержения