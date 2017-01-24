YouTube ВИДЕО: в Кувейте телеведущий поджег гостя в прямом эфире

На Ютуб появилось ВИДЕО шокирующего инцидента, произошедшего на комедийном телешоу в Кувейте.

Ведущий комедийной программы в Кувейте облил бензином и поджег своего гостя. Это произошло в прямом эфире одного из местных телеканалов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные издания, известный в Кувейте телеведущий Джасем Раджаб в начале шоу бросил вызов своему гостю, назвав его "самым крикливым человеком в "Инстаграме", а затем поджег его. Вслед за этим сотрудники съемочной группы ужшкммт моментально потушили огонь.

Ютуб видео произошедшего начинается с предупреждения о том, что не стоит повторять увиденное. При этом подчеркивается, что все меры предосторожности были соблюдены заранее. По словам ведущего Раджаба, его гость "не чувствовал никакой боли, его тело было покрыто специальным защитным слоем, и был использован огнетушитель".

Несмотря на эти доводы, в соцсетях подвергли бурной критике поступок телеведущего и потребовали наказать мужчину за жуткий трюк.

YouTube ВИДЕО: телеведущий поджег гостя в прямом эфире в Кувейте