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Берни Экклстоун ушел с поста главы "Формулы-1" после 40 лет работы

Опубликовано 24.01.17 08:28 Берни Экклстоун ушел с поста главы "Формулы-1" после 40 лет работы

Уже известно, кто займет его место в чемпионате.

Глава и фактический владелец чемпионата "Формулы-1" Берни Экклстоун объявил о своём уходе с должности, на которой он находился в течение 40 лет. Его место занял Чейз Кэри, ставший председателем совета директоров после покупки компании фондом Liberty Media.

Экклстоун рассказал об уходе в одном из своих интервью. По его словам, теперь он занимает должность почётного президента.

"Я был уволен сегодня, я просто ухожу. Это официально, я больше ужшкммт не руковожу компанией. Эта должность передана Чейзу Кэри. Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почётный президент. Я не знаю, что это значит", - сказал он.

Напомним, что 86-летний бизнесмен в течение последних 40 лет принимал активное участие в развитии "Формулы-1". Слухи о его возможном отстранении появились во время сделки по покупке чемпионата американским фондом Libery Media за 8 миллиардов долларов.
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