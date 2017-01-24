Курс доллара на сегодня, 24 января 2017: курс рубля опустят ради пополнения резервов страны - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 24 января 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 24 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 января 2017 составляет 59,50 руб., курс евро на сегодня равен 59,50 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,14 руб. при покупке и 61,26 руб. при продаже банком, курс евро на 24 января 2017 равен 62,45 руб. и 62,45 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников напоминает, что ужшкммт на выходных состоялась встреча комиссии ОПЕК, контролирующей имплементацию венских договоренностей о сокращении добычи "черного золота". Получившиеся результаты оказались весьма позитивными, и с начала года большинство стран действительно урезали добычу. Эта новость является крайне позитивной как для цен на нефть, так и для российской национальной валюты.

Кроме того, по словам эксперта, у рубля появился еще один повод для роста.

"Банк России отверг идею управления валютным курсом, и рубль останется "плавающим". Напомним, что ранее на прошлой неделе участников рынка шокировали заявления Игоря Шувалова о том, что ЦБ может вернуться к скупке валюты для выравнивания колебаний рынка и пополнения резервов. Тогда это спровоцировало подъем котировок USDRUB выше отметки 60 рублей впервые за неделю", - приводит его слова "Росийская Газета".

При этом попытка вербальной интервенции со стороны первого зампреда Правительства РФ привели спекулянтов в замешательство, ведь Банк России отверг идею корректировки курса посредством скупки зарубежной валюты, хотя потребность восполнения резервов еще сохраняется.

"Это значит, что покупки валюты, хотим мы того или нет, продолжатся. К тому же сейчас курс доллара держится на крайне привлекательных уровнях, особенно если сравнивать с ситуацией прошлого года. В таких условиях пополнение резервов со стороны ЦБ РФ было бы весьма разумным шагом", - сказал Мельников.

По прогнозу специалиста, на текущей неделе курс рубля продолжит реагировать на развитие событий на нефтяном рынке и на заявления первых лиц страны.

"С нашей точки зрения, пара USDRUB не сможет надолго покинуть привычный для начала года диапазон 59 - 60,5 рубля", - сказал аналитик.