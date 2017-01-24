 
TOP 10

1 Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ - СМИ (ФОТО)

2 Соратник Трампа призвал арестовать Мадонну

3 Эксперты: курс рубля опустят ради пополнения резервов страны

4 Берни Экклстоун ушел с поста главы "Формулы-1" после 40 лет работы

5 Секс-скандал в московской "Лиге школ": директор и его зам более 20 лет домогались учениц (ФОТО)

6 Сенсационное ВИДЕО: НЛО стремительно обгоняет самолет Трампа

7 Мощный авиаудар Ту-22М3 по боевикам ИГ в Сирии попал на ВИДЕО

8 На юбилее депутата Госдумы Брыскина пели Пугачева и Лепс (ФОТО, ВИДЕО)

9 Выпуск "Пока все дома" со Стасом Михайловым "взорвал" соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

10 ФОТО пермской модели в Instagram привлекли британский таблоид

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 24 января 2017: курс рубля опустят ради пополнения резервов страны - прогноз экспертов

Опубликовано 24.01.17 07:23 Курс доллара на сегодня, 24 января 2017: курс рубля опустят ради пополнения резервов страны - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 24 января 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 24 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 января 2017 составляет 59,50 руб., курс евро на сегодня равен 59,50 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,14 руб. при покупке и 61,26 руб. при продаже банком, курс евро на 24 января 2017 равен 62,45 руб. и 62,45 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников напоминает, что ужшкммт на выходных состоялась встреча комиссии ОПЕК, контролирующей имплементацию венских договоренностей о сокращении добычи "черного золота". Получившиеся результаты оказались весьма позитивными, и с начала года большинство стран действительно урезали добычу. Эта новость является крайне позитивной как для цен на нефть, так и для российской национальной валюты.

Кроме того, по словам эксперта, у рубля появился еще один повод для роста.

"Банк России отверг идею управления валютным курсом, и рубль останется "плавающим". Напомним, что ранее на прошлой неделе участников рынка шокировали заявления Игоря Шувалова о том, что ЦБ может вернуться к скупке валюты для выравнивания колебаний рынка и пополнения резервов. Тогда это спровоцировало подъем котировок USDRUB выше отметки 60 рублей впервые за неделю", - приводит его слова "Росийская Газета".

При этом попытка вербальной интервенции со стороны первого зампреда Правительства РФ привели спекулянтов в замешательство, ведь Банк России отверг идею корректировки курса посредством скупки зарубежной валюты, хотя потребность восполнения резервов еще сохраняется.

"Это значит, что покупки валюты, хотим мы того или нет, продолжатся. К тому же сейчас курс доллара держится на крайне привлекательных уровнях, особенно если сравнивать с ситуацией прошлого года. В таких условиях пополнение резервов со стороны ЦБ РФ было бы весьма разумным шагом", - сказал Мельников.

По прогнозу специалиста, на текущей неделе курс рубля продолжит реагировать на развитие событий на нефтяном рынке и на заявления первых лиц страны.

"С нашей точки зрения, пара USDRUB не сможет надолго покинуть привычный для начала года диапазон 59 - 60,5 рубля", - сказал аналитик.
Другие материалы по этой теме

Эксперты дали прогноз по курсу рубля на начавшуюся торговую неделю

Эксперты: Трамп может убить доллар и поддержать нефть

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга