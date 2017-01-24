Курс доллара на сегодня, 24 января 2017: эксперты дали прогноз по курсу рубля на начавшуюся торговую неделю

Курс евро на сегодня, 24 января 2017: ЦБ РФ поднял курс евро и опустил курс доллара на 24 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 21,52 копейки по сравнению с показателем понедельника и составил 63,94 рубля, курс доллара на 24 января 2017 опустился на 16,63 копейки - до 59,50 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник увеличилась по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,50 рубля.

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Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер отмечает, что российская национальная валюта на ужшкммт начавшейся торговой неделе останется в режиме ожидания конкретики в отношении покупки финансовым регулятором РФ валюты для выполнения поручения правительства.

По его словам, хотя Банк России и открестился от таргетирования номинального курса и дал понять, что готов покупать валюту лишь в размере избыточных нефтегазовых доходов, уже сами словесные интервенции принесли свои плоды.

"Можно ожидать, что ведущие валюты продолжат консолидацию на сложившихся уровнях, после чего укрепление рубля, вероятно, возобновится. Таким образом, доллар в ближайшие дни может опуститься до 59,1 рубля, прежде чем вновь вырасти до 60,3-60,7 рубля и вновь взять курс на понижение ориентировочно к 58 рублям. Против евро рубль может вначале укрепиться до 63,2 рубля, после чего ослабнуть до 64,2-64,4 рубля и далее вновь повторить рубеж в 62,5 рубля", - цитирует Вернера "Российская Газета".

Как отмечает специалист, драйвером для укрепления рубля станет улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей. Он напоминает, что уже в ближайшие недели цены на нефть могут выбраться на новые максимальные рубежи.

Кроме того, на этой неделе снова определяющую роль сыграют сведения от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, и по уровню нефтедобычи. Также в течение недели игроки могут отреагировать на появление подробностей экономики нового президента США Дональда Трампа, а среди финансовых сведений данных наибольшее внимание привлечет предварительная оценка ВВП Соединенных Штатов за IV квартал.