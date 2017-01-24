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Секс-скандал в московской "Лиге школ": директор и его зам более 20 лет домогались учениц (ФОТО)

Опубликовано 23.01.17 23:02 Секс-скандал в московской "Лиге школ": директор и его зам более 20 лет домогались учениц (ФОТО)

Следственный комитет Российской Федерации уже начал проверку после публикации статьи о сексуальных домогательствах в столичном учебном заведении.

Секс-скандал в бывшей московской "Лиги школ" всплыл наружу: выпускницы школы рассказал о насилии

Более 20 выпускников государственной школы «Лига школ» в московском районе Ясенево заявили о домогательствах со стороны ее директора и его заместителя, сообщает «Медуза».

По словам бывших учеников, домогательствам подвергались девочки в возрасте от 13 лет. Как отмечается, все продолжалось 21 год (с момента основания школы в 1994 году и до ее закрытия в 2015 г.)  В школу принимали с 7-го класса.

По ужшкммт словам выпускников, директор школы Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов заставляли девочек раздеваться, прикасались к ним и занимались с ними сексом. О скандальной истории стало известно благодаря рассказу одной из учениц школы, которая первой набралась смелости и призналась в произошедшем руководителю театрального кружка этой школы — Ирине Дмитриевой.

Фото: бывший замдиректора школы Николай Изюмов

Последняя, в свою очередь провела собственной расследование и выявила порядка 20 подобных случаев с уже выпускниками этой школы.

Как отмечается, Бебчук и Изюмов прикасались к школьницам, заставляли их раздеваться и даже принуждали к действиям сексуального характера. Таковые происходили в походах, лагерях, в их квартирах и даже в банях, куда они зазывали девочек под предлогом того, что "кровь разжижается и лучше поступает в мозг — поэтому лучше получится решать задачи". Также отмечается, что секс происходил после уроков, на даче, в автомобиле.

Более того утверждается, что отец одной из девочек пытался задать подобные вопросы о поцелую при приветствии и прочих знаках внимания, но на его слова никто не обратил внимание, а более того посчитали бредом.

Фото: бывший директор «Лиги школ» Сергей Бебчук

В свою очередь выпускницы "Лиги школ", исследовавшие случаи домогательств в школе, в 2015 г. потребовали от обоих руководителей уйти со своих должностей и больше никогда не работать в сфере образования. Бебчук и Изюмов согласились, и «Лига школ» закрылась. 

Позже выяснилось, что Бебчук работает в школе для одаренных детей «Интеллектуал», а Изюмов основал «Интеллект-клуб», включающий в себя несколько образовательных кружков. С первым «Медузе» не удалось связаться, а второй обвинения отрицает. Более того он называет это местью и заговором против них обиженных учеников.

"Одна из тех, кто нас обвиняет, сама тоже… Увела из другой семьи мужа. Потом он ей изменил и ушел к другой. Другая присылала мне свою эротическую фотосессию, у меня до сих пор она хранится. Другая [проводившая расследование против Бебчука и Изюмова] пыталась меня совратить, писала мне письма! Я ее боялся. Если я такой педофил, почему я не воспользовался? Сейчас трудные времена. У людей мозги засорены, люди покупаются на любую ерунду в интернете. Одна еще говорит, что я заводил ее в кабинет, залезал под кофту, сказал ей: «О, какая грудка». Как про курицу? Как я мог так сказать? Она обижена на меня, потому что я не пустил ее на выпускной". - заявил Николай Изюмов.

Следственный комитет Российской Федерации уже начал проверку после публикации статьи о сексуальных домогательствах в столичном учебном заведении.

"Из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, вывозил учащихся в детские лагеря, где совершал в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы", - говорится в пресс-релизе СКР.

Стоит отметить, что статья вызвала в Сети большой резонанс, блогеры удивляются, почему никто ничего не знал так много лет. Они называют это как миниммум подозрительным. Другие же просто боятся за своих детей.
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