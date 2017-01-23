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Киевская типография признала Крым российским

Опубликовано 23.01.17 22:26 Киевская типография признала Крым российским

Киевская типография издала развивающую географическую игру для детей, в русскоязычной версии которой Крым относится к территории России.

Киевская типография «Вундеркинд с пеленок» выпустила детскую развивающую игру «Страны+Флаги+Столицы», на картах которой Крым находится в составе России. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на издание 057.ua.

Игра, которая должна развивать у детей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран, была произведена в Киеве и появилась в магазинах Харькова. В игре контуры 40 государств, в том числе России и Украины, находятся рядом со своими флагами, столицами и географическим расположением. Однако территория последней "Незалежной" обозначена ужшкммт без полуострова, который оказался включен в территорию России.

Примечательно, что ошибка коснулась только русскоязычной, но не украинской версии игры. Данный промах уже пояснили в самой типографии.

«Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет — там все указано верно. Ошибка только в русскоязычной версии. Мы уже перепечатываем материал», — пояснили в типографии «Вундеркинд с пеленок».

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.
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