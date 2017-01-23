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10 Жириновский: Мизулиной нужно пенсию назначить по инвалидности

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Жириновский: Мизулиной нужно пенсию назначить по инвалидности

Опубликовано 23.01.17 20:43 Жириновский: Мизулиной нужно пенсию назначить по инвалидности

Также Жириновский выразил мнение, что "Справедливая Россия" ей не подходит Мизулиной, а решение уйти он назвал мудрым.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал уход Елены Мизулиной из партии "Справедливая Россия". Так, он напомнил, что Мизулина до перехода в "Справедливую Россию", побывала в партии "Яблоко", которое не прошло в Госдуму, передает Рен-ТВ.

Спустя десятилетие, по мнению Жириновского, Мизулина "убедилась, что "Справедливая Россия" все-таки партия, где много перебежчиков, много людей, которые совершенно не связаны с какой-то политической идеологией". В связи с этим, как заявил лидер ЛДПР, она не хочет свою дальнейшую политическую жизнь связывать с этой партией.

Более того, он также отметил, что Мизулина должна ужшкммт остаться беспартийной, так как она сенатор, а "сенаторы в основном должны быть беспартийные, представляют регионы". Также Жириновский выразил мнение, что  "Справедливая Россия" ей не подходит Мизулиной, а решение уйти он назвал мудрым.

"На что уж коммунистов не люблю, но там хотя бы какая-то есть основа. Они – сторонники этого сумасшедшего Маркса – там Ленин, террорист, Сталин, ГУЛАГ… А здесь "Справедливая" – сопли какие-то, размазня, болото. Поэтому Елена Борисовна… Ей нужно пенсию назначить по инвалидности. Она – инвалид двух групп, состояла в двух партиях, "Яблоко" и "Справедливая Россия". Мужественная женщина! Такой удар приняла на себя. Все, кто был в "Яблоке", в "Справедливой", в конце концов становятся ущербными. Она поняла это, видимо, ухудшается здоровье… Молодец, сделала этот шаг и ушла", - заключил Жириновский.
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