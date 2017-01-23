Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Церемония подписания состоялась в присутствии журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

Президент США Дональд Трамп подписал ряд новых исполнительных указов, в числе которых и указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Церемония подписания состоялась в присутствии журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Подписав этот указ, он охарактеризовал свои действия как "замечательную вещь для американских трудящихся". Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Трамп подписывает указ о выходе США из ТТП, 23 января

Транстихоокеанское партнёрство — это торговый альянс двенадцати стран Азиатско-Тихоокеанского региона, предполагающий ужшкммт полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме США это Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония. Примечательно, что на долю стран, входящих в ТТП, приходится почти 40% мирового ВВП и более четверти оборота мировой торговли.

Также Трамп поставил подпись под указом, в соответствии с которым на нынешнем уровне замораживается численность служащих федерального правительства и вводится запрет на его дальнейшее расширение. Действие данного документа распространяется на всех служащих федеральных властей, "кроме военных".

Кроме того, американский лидер подписал указ, восстанавливающий запрет на выделение федеральными властями США средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию.

Напомним, Трамп ранее обещал инициировать выход его страны из соглашения сразу же после вступления в должность. Тем временем администрация предыдущего президента Барака Обамы рассматривала это соглашение как одну из главных мер в экономическом противостоянии с Китаем, который не является участником ТТП. Однако конгресс США так и не ратифицировал документ, поэтому он не вступил в силу.