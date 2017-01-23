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Савченко назвала киевскую власть врагом народа номер два

Опубликовано 23.01.17 19:41 Савченко назвала киевскую власть врагом народа номер два

Она сообщила местным СМИ, что хочется донести до людей истину.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала власти страны врагом народа. По ее словам, руководство государства - "враг номер два", который "пудрит" людям головы пропагандой.

Она сообщила местным СМИ, что хочется донести до людей истину.

«Мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто таили злобу, отключили мозг и слушали пропаганду ужшкммт нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два», – сказала Савченко.

Напомним, украинский депутат Надежда Савченко, ранее осужденная, а затем помилованная в РФ, заявила, что Украине удастся вернуть Донбасс мирным путем, только отказавшись от притязаний на Крым.

На нее в последнее время обрушился поток критики. Так, встреча Савченко с лидерами Донецкой и Луганской народных республик в Минске вызвала резкое недовольство в ее адрес. Она была исключена из фракции «Батькивщина», а также из украинской делегации ПАСЕ и комитета по вопросам нацбезопасности. Кроме того, ее обвинили в госизмене из-за предложения отказаться от притязаний Киева на Крым.
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