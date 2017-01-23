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Активистка Femen объявила о ликвидации движения

Опубликовано 23.01.17 18:10 Активистка Femen объявила о ликвидации движения

Однако лидер движения Femen опровергла новости о его ликвидации.

Скандальное известное движение FEMEN прекратило свое существование, заявила активистка Яна Жданова, передает "Звезда".

 «FEMEN уже не существует. С 2015 года это все уже закончилось. Все разошлись, как в море корабли», – констатировала Жданова, уточнив, что изначальный концепт движения был потерян, а в разных странах лишь проводятся отдельные акции.

«Команды, которая была раньше, уже нет. Сейчас FEMEN – это больше не организация, а стиль протеста», – добавила активистка.

Однако лидер движения Femen на Украине ​Анна Гуцол опровергла ранее появившуюся информацию ужшкммт о распаде движения. Активистка заявила украинскому изданию «Апостроф», что ​Femen перестанет существовать только тогда, когда его участники «перестанут проводить свои акции».

По ее словам, если «есть женщины, которые это делают и продолжают — значит, движение существует». Пример этому — «наши протесты и в Америке, и в Канаде, и в Испании, и во Франции, и в Украине», отметила Гуцол.

"Когда на Украине мы проводили акции, и приходили об этом новости во Францию, все хлопали в ладоши, говорили как мы все правильно делаем, протестуем против диктатуры в России и на Украине, они такие все борцы за свободу. Но когда мы приехали во Францию и начали делать то же самое здесь, то люди вдруг начали возмущаться и говорить: "Что это тут происходит? Вы нам тут не нужны, у нас тут свои законы", - пожаловалась она.

 Гуцол признала, что Femen, возможно, уже не существует «с точки зрения старой формы». Но при этом у людей, которые не принимали участия в создании движения, нет права «делать такие смелые заявления» о его распаде, подчеркнула она.
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