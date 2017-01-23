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"Дочь" главы Росгвардии в Англии оказалась фейком и подает в суд (ФОТО)

Опубликовано 23.01.17 18:04 "Дочь" главы Росгвардии в Англии оказалась фейком и подает в суд (ФОТО)

Tatler удалил информацию со своего сайта о "дочери" главы Росгвардии. Но девушка все равно собирается подать в суд на журналистов.

Журнал Tatler удалил из статьи "Рейтинг Tatler: самые завидные невесты — 2016", опубликованной на сайте издания 6 декабря 2016 года, всю информацию о Дарье Золотовой, которую авторы материала уверенно назвали дочерью директора Росгвардии Виктора Золотова. За эту информацию ухватилась российская оппозиция и начала кампанию по дискредитации Золотова, пишет Лайф.

Информация была удалена сразу после выхода материала Лайфа, в котором доказывалось, что упомянутая в стате Tatler Дарья Золотова всего лишь однофамилица главы Росгвардии и журналисты "Татлера" знали это ужшкммт перед публикацией. Как сообщила сама Дарья Золотова, она намерена подать в суд на издание.

Как пишет таблоид, поговорив с девушкой, она никак не связана с Виктором Золотовым. У неё даже не такое отчество, как у единственной настоящей дочери Золотова Жанны, — Андреевна. "К стыду своему, до ноября 2016 года я даже не знала, кто такой Виктор Золотов. Узнала я о том, что я якобы дочь главы Росгвардии, от сотрудников журнала «Татлер». […] У меня знакомая работала в «Татлере». И сказала мне, что меня включили в рейтинг невест по мнению редакции журнала. Я с ними созвонилась и сказала, что про меня там всё неправда", - заявила она.

Публикация в Tatler вышла 6 декабря. "Проблема в том, что у Золотова сказочно красивая дочь. Локоны, фигура, как у супермодели. Учится одновременно в магистратуре Финансовой академии и в Вестминстерском университете. Точёные ножки в Facebook демонстрирует из Лондона, куда папины д’артаньяны пока не добрались", - говорилось в статье, которую цитирует MediaLeaks.

Старая версия статьи все еще доступна в кэше Google.

В начале января 2017 года её стали цитировать медиа и блогеры. Многие публикации в соцсетях уже удалены, но сохранились их следы. Так, на статью в Tatler ссылался бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.  О том, что у Виктора Золотова дочь якобы учится в Англии, писали сотни людей в твиттере, фейсбуке и Telegram, в том числе Олег Кашин и Павел Пряников.
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