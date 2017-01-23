На юбилее депутата Госдумы Брыскина пели Пугачева и Лепс (ФОТО, ВИДЕО)

Вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики потратил на выступление звезд более 400 тысяч евро.

Состоявшееся в минувшую пятницу празднование юбилея депутата и вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Александра Брыскина собрало множество известных артистов, среди которых Григорий Лепс, Алла Пугачева, Анастасия Макеева, Марина Федункив и многих других. Грандиозное торжество состоялось в московском Конгресс-парке отеля Radisson Royal.

Журналисты Life решили посчитать, в какую сумму депутату обошлось мероприятие. Так, аренда зала и стандартный "пакет" из холодных закусок обошлись народному избраннику в сумму, превышающую миллион рублей, а алкоголь, горячие блюда и десерты оплачивались ужшкммт отдельно.

Около 15 тысяч евро именинник отдал ведущему вечера -а ктеру Игорю Вернику, и еще примерно 8 тысяч евро - бывшей участнице . Comedy Woman Марине Федункив.

Выступивший на мероприятии Григорий Лепс, по информации издания, берет за частные выступления сумму, стартующую от 100 000 евро.

В свою очередь, ценник Аллы Пугачевой в тот вечер, по слухам, достиг отметки в 265 тысяч долларов.

Настоящим сюрпризом для гостей стал танцевальный номер с мячом от олимпийской чемпионки по художественной гимнастики Маргариты Мамун.

На столы в этот вечер подавали изысканные блюда средиземноморской кухни, а также свежие ягоды и дорогой алкоголь. Многоуровневый торт от кондитера Андрея Шевлягина, украшенный скульптурами шахтера, как символа родного города депутата — Кемерова , и молодых спортсменов, стал настоящей кульминацией вечера.

Фото: соцсети

Отметим, что два года назад авторитетное издание Forbes помещало Александра Брыксина на 27-е место рейтинга самых состоятельных чиновников с доходом в 127 миллионов рублей в год.