Жириновский предложил переселить пенсионеров на Колыму

Пенсионеры уже высказали свое мнение о призыве Жириновского селить стариков на севере.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением по восстановлению численности населения российского Крайнего Севера: туда он предложил переселять пенсионеров. По словам Жириновского, которого цитирует FlashNord, в настоящий момент в России «пустуют» многие города, в частности, находящиеся в неблагоприятных климатических условиях.

«Какая ему (пенсионеру — ред.) разница, где он находится — главное отдельная квартира, магазины. Все это там есть», — отметил депутат, добавив, что пенсионеры не работают, а следовательно, «не очень привязаны к местности».

Позже председатель ЛДПР Владимир Жириновский в интервью «Звезде» объяснил свою инициативу ужшкммт переселять на север пенсионеров и творческих людей. По словам политика, речь не идет о том, чтобы вынуждать людей переезжать. Есть идея предложить им улучшение имеющихся жилищных условий в случае переезда.

«Ведь сейчас во многих городах России жилья больше, чем жителей, это и моногорода, и такие крупные центры, как Мурманск или Магадан. А вся инфраструктура при этом там есть: магазины, парки, кафе и проч. Так почему не предложить помощь тем, кто готов туда поехать жить?» – отметил Жириновский.

В качестве примера главный либерал-демократ страны привел штатную ситуацию. «Допустим, пенсионер живет в Москве в плохих условиях, и ему хотелось бы их улучшить, так почему ему не помочь перебраться в Мурманск, где у него будет отдельная квартира, а рядом все, что ему необходимо? Ведь в Мурманске в среднем цена на недвижимость в четыре раза ниже, чем в столице. Тем более что пожилые люди, которые уже не работают, обычно не так привязаны к конкретной местности, им важнее удобство жилья, комфорт, доступная среда», – объяснил депутат Госдумы.

Тем, кто готов пойти на такой шаг, Жириновский предлагает оставлять заявки с желанием улучшить условия проживания за счет переезда. Жириновский добавил также, что такой вариант может понравиться не только пенсионерам, но и людям, которые работают удаленно, – творческим личностям, писателям, дизайнерам, программистам и т. д.

В Союзе пенсионеров России хотят обсудить идею Владимира Жириновского переселить стариков на север. Лидер общественной организации назвал предложение главы ЛДПР своеобразным, но не лишенным смысла, пишут Дни.ру.

Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Москве Игорь Корнеев сказал, что идея Жириновского достойна обсуждения. "Предложение своеобразное, надо его, конечно, осмыслить, продумать. Мы можем, конечно, посоветоваться, переговорить с нашим активом, с пенсионерами, на эту тему", – сказал он.

По мнению Корнеева, согласятся на такой переезд не все. Однако он предположил, что желающие все же найдутся. "Я не думаю, что многие пенсионеры из Москвы, даже у которых плохо с жильем, согласились бы поехать в Магадан. Кто-то, может быть, и захочет", – сказал представитель общественной организации.