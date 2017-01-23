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"Кассини" сделал ФОТО Луны, "управляющей" кольцами Сатурна

Опубликовано 23.01.17 16:46 "Кассини" сделал ФОТО Луны, "управляющей" кольцами Сатурна

Зонд Cassini сделал уникальный снимок Дафниса, спутника Сатурна.

Агентство NASA опубликовало новый снимок естественного спутника Сатурна - Дафниса, создающего своим движением волны в кольцах этого газового гиганта. Миниатюрный Дафнис, диаметр которого составляет всего 8 км, обитает внутри так называемой щели Килера (ее ширина - 42 км) внешнего кольца А, пишет "РГ".

Изображение было получено космическим аппаратом "Кассини" 16 января этого года, когда зонд в седьмой раз пролетал через кольца Сатурна. Это самое качественное изображение этой маленькой луны.

Своей гравитацией крошка Дафнис ужшкммт вызывает волнения краев щели в вертикальном и горизонтальном направлениях. В момент съемки Дафнис находился в 28 тысячах км от зонда. Масштаб изображения составляет 168 метров на пиксель.

Между тем миссия «Кассини» подходит к концу. В сентябре нынешнего года станция прекратит своё существование, «нырнув» в атмосферу планеты.
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