Авиаудар российских Ту-22М3 по боевикам ИГ в Сирии попал на ВИДЕО

Россия вновь применила дальнюю авиацию в Сирии: сразу шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по штурмующим Дейр-эз-Зор боевикам ИГИЛ.

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли новый массированный удар по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Дейр-эз-Зоре в Сирии, сообщается на сайте Минобороны.

"23 января 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, действующих в районе населенного пункта Деир эз-Зор. Средствами объективного контроля подтверждено ужшкммт поражение всех назначенных целей. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - сообщили в военном ведомстве.

Видео авианалета российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на объекты сирийских боевиков опубликовал телеканал "Звезда".

В минувшую субботу российские военные также отчитались об успешном ударе группы из шести бомбардировщиков Ту-22М3 по целям ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец ВКС России, за характерную форму носа получивший у летчиков прозвище "Шило".

Как отмечают СМИ, Ту-22М3 способен обрушить на противника 24 тонны бомб, 10 крылатых ракет X-15 либо три противокорабельных Х-22. Последние предназначены для уничтожения авианосцев и могут оснащаться термоядерной боеголовкой.