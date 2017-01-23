 
TOP 10

1 Мощный авиаудар Ту-22М3 по боевикам ИГ в Сирии попал на ВИДЕО

2 Сенсационное ВИДЕО: НЛО стремительно обгоняет самолет Трампа

3 На юбилее депутата Госдумы Брыскина пели Пугачева и Лепс (ФОТО, ВИДЕО)

4 Выпуск "Пока все дома" со Стасом Михайловым "взорвал" соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

5 Обнародовано тайное пророчество Ванги: США признают превосходство России

6 ФОТО пермской модели в Instagram привлекли британский таблоид

7 Алек Болдуин грубо спародировал Трампа на акции протеста в Нью-Йорке (ВИДЕО)

8 CNN обнародовало гигапиксельную панораму инаугурации Трампа (ФОТО)

9 Паранормальное ВИДЕО с "бабушкой-призраком" собрало 2,2 млн просмотров

10 "Это просто ад!": о романе Кейт Хадсон и Брэда Питта рассказал брат актрисы (ФОТО)

Новости наших партнеров

На юбилее депутата Госдумы Брыскина пели Пугачева и Лепс (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 23.01.17 15:59 На юбилее депутата Госдумы Брыскина пели Пугачева и Лепс (ФОТО, ВИДЕО)

Вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики потратил на выступление звезд более 400 тысяч евро.

Состоявшееся в минувшую пятницу празднование юбилея депутата и вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Александра Брыскина собрало множество известных артистов, среди которых Григорий Лепс, Алла Пугачева, Анастасия Макеева, Марина Федункив и многих других. Грандиозное торжество состоялось в московском  Конгресс-парке отеля Radisson Royal.

Журналисты Life решили посчитать, в какую сумму депутату обошлось мероприятие. Так, аренда зала и стандартный "пакет" из холодных закусок обошлись народному избраннику в сумму, превышающую миллион рублей, а алкоголь, горячие блюда и десерты оплачивались ужшкммт отдельно.

 

Около 15 тысяч евро именинник отдал ведущему вечера -а ктеру Игорю Вернику, и еще примерно 8 тысяч евро - бывшей участнице . Comedy Woman Марине Федункив.

Выступивший на мероприятии Григорий Лепс, по информации издания, берет за частные выступления сумму, стартующую от 100 000 евро.

В свою очередь, ценник Аллы Пугачевой в тот вечер, по слухам, достиг отметки в 265 тысяч долларов. 

Настоящим сюрпризом для гостей стал танцевальный номер с мячом от олимпийской чемпионки по художественной гимнастики Маргариты Мамун.

На столы в этот вечер подавали изысканные блюда средиземноморской кухни, а также свежие ягоды и дорогой алкоголь. Многоуровневый торт от кондитера Андрея Шевлягина, украшенный скульптурами шахтера, как символа родного города депутата — Кемерова , и молодых спортсменов, стал настоящей кульминацией вечера.

Отметим, что два года назад авторитетное издание Forbes помещало Александра Брыксина на 27-е место рейтинга самых состоятельных чиновников с доходом в 127 миллионов рублей в год.
Другие материалы по этой теме

Скандал: пьяный Лепс упал на сцене во время концерта в Ростове-на-Дону

Киркоров назвал «мразотами» авторов петиции против Пугачевой

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга