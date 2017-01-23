YouTube шокирован ВИДЕО: НЛО стремительно обгоняет самолет Трампа

Ютуб ВИДЕО со странным объектом, сопровождающим самолет Дональда Трампа, был показан в эфире телеканала FoxNews.

По информации американских СМИ, самолет, на борту которого находился избранный 45-й президент США Дональд Трамп, сопровождал неопознанный летающий объект.

Видео появилось на видеохостинге YouTube еще в ноябре 2016 года, однако широкую огласку получило только сейчас. В кадре видно, как странный объект на большой скорости пролетел под воздушным судном с Трампом на борту.

При этом скорость неопознанного объекта была настолько велика, что его ужшкммт практически невозможно разглядеть. Видеокамера, снимавшая правительственный борт, едва смогла сфокусироваться на нём.

Как отмечает канал Fox News, показавший сенсационное видео в эфире, это уже не первый случай появления НЛО рядом с Трампом.

"Когда в прошлом году НЛО появился рядом с вертолетом Трампа, я сказал тогда, хотя мне никто не верил, что если инопланетяне интересуются Трампом, то это значит, что он будет избран президентом", - прокомментировал увиденное известный уфолог Скотт К. Уоринг.

YouTube ВИДЕО: НЛО пролетел рядом с самолетом Дональда Трампа