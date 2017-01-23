Индексация пенсий в 2017 году в России, последние новости сегодня: Медведев подписал постановление о повышении пенсий на 5,4%

Повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости, последние новости: Голодец назвала средний размер пенсий в России в 2017 году.

Индексация пенсий в 2017 году в России по старости, последние новости сегодня: Медведев подписал постановление о повышении пенсии на 5,4% в 2017 году

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсионных выплат неработающим пенсионерам на 5,4% с 1 февраля. Об этом он рассказал на встрече с вице-премьерами 23 января 2017 года.

"Как я и обещал, в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, а страховая пенсия ужшкммт в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4%", — цитируют Медведева "Известия".

Также глава правительства отметил, что на индексацию пенсий в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено 230 млрд рублей.

Повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости, последние новости: Голодец назвала средний размер пенсии в России в 2017 году

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что на основании документов, подписанных правительством, ПФР выплатит неработающим пенсионерам повышенные страховые пенсии.

"В 2017 году средний размер пенсий в России достигнет 13 620 рублей, и величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%", — сказала Голодец на совещании Дмитрия Медведева. Ее слова приводит ТАСС.

Она добавила, что Минтруд готовит нормативный акт о доиндексации пенсий с 1 апреля пенсий в соответствии с законом о бюджете.

Как писал TopNews, ранее глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин говорил о том, что страховые пенсии и социальные выплаты будут проиндексированы на уровне инфляции с 1 февраля 2107 года. По его словам, также с 1 апреля будет проведена вторая индексация пенсий, после чего общий размер индексации пенсий в 2017 году в России составит 5,8%.