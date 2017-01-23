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Ученые доказали, что чай в пакетиках опасен для здоровья

Опубликовано 23.01.17 15:08 Ученые доказали, что чай в пакетиках опасен для здоровья

Немецкие химики выяснили, что черный чай в пакетиках может содержать очень опасные вещества.

Немецкие химики выяснили, что черный чай в пакетиках может содержать опасные для человека вещества. О результатах этого исследования узнали зрители программы ZDF WISO на местном телевидении, пишет "РГ".

Специалисты проверили три дешевых и три дорогих сорта чая, и практически весь изученный чай содержит по меньшей мере четыре вида пестицидов. А в одном из сортов обнаружилось ужшкммт целых десять разновидностей этих вредных веществ. Правда, их содержание не превышало предельно допустимой нормы.

Также было найдено вещество антрахинон, который предназначен для того, чтобы отпугивать птиц, отмечают "Актуальные новости".

Вредоносные вещества опасны для здоровья, только одна марка была оправдана, и в ней не было пестицидов. Во многих странах есть свои нормы по поводу продуктов и лимитного количества пестицидов. В одной стране такой чай запрещён, а в другой позволен, это и вызвало резонанс.
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