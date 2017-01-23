Охраннику "Газпрома" вернули украденный у него "золотой" унитаз за 200 тыс.

Депутатов Госдумы заинтересовал "золотой" унитаз охранника "Газпрома".

Мигранты, ремонтировавшие квартиру сотрудника службы безопасности "Газпрома", возместили ему нанесённый пропажей сантехники ущерб. Охранник "Газпрома" написал заявление с просьбой приостановить проверку из-за примирения сторон. Об этом узнал Лайф.

По данным издания, полиции не удалось возбудить дело из-за кражи унитаза и другой сантехники из квартиры охранника "Газпрома" в посёлке Сосенское. Потерпевший обратился в полицию с просьбой не возбуждать дело в отношении ужшкммт воришек. Рабочие, ремонтировавшие жильё, добровольно возместили ущерб за унитаз и другие украденные предметы.

В итоге был вынесен отказ о возбуждении уголовного дела из-за примирения сторон, а также из-за отказа потерпевшего от претензий к подозреваемым. Ранее охранник "Газпрома" Максим Б. обратился в полицию в конце декабря с заявлением о краже дорогостоящего унитаза. Как заявлял пострадавший, сумма ущерба оценивалась в 200 тысяч рублей.

Происшествием заинтересовались в Госдуме. Как пишет то же издание, депутат Госдумы РФ от фракции КПРФ Валерий Рашкин возмущён покупкой охранником "Газпрома" унитаза за 200 тысяч рублей и требует от правоохранителей тщательного расследования.

"Это ненормально. "Газпром" — это компания с природными ресурсами, и деньги бюджетные. Такая новость вызывает только ненависть у граждан. У меня телефон разрывается, и все спрашивают, когда мы примем меры, на это невозможно смотреть. Люди пенсию не получают, каждый год уменьшаются доходы на 15%, а эти на унитазах за 200 тысяч сидят", — заявил Валерий Рашкин.